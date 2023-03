Sconto-coupon su caricabatterie da auto, fino a 66W con due porte a solo 11,89€

Se vi serve un caricatore con spina accendisigari per auto che sia capace di ricaricare fino a due dispositivi di cui uno potrebbe essere anche un MacBook Air, grazie ad un codice al momento non c’è nulla di così economico come quello di Iniu: 11,89 €

Stiamo parlando di qualche cosa che a prima vista non è così diverso da molti altri caricatori per auto disponibili in commercio. Pur piccolo e ben costruito, presenta due porte di cui una USB-A e una USB-C.

La porta USB-C però offre una potenza molto elevata per un dispositivo di questo tipo: invece che 18 o 25W visti altrove, si può spingere fino a 36 Watt. Quindi è in grado di alimentare anche un MacBook Air di ultima generazione. Ovviamente ricarica al massimo delle prestazioni qualunque dispositivo portatile Apple: iPhone ed anche iPad.

La seconda porta è una USB-A con tecnologia Quick Charge 3.0 che eroga fino a 30 Watt e può quindi ricaricare al velocemente la maggior parte dei cellulari e dispositivi Android. Se usata con un iPhone o un iPad potrà fornire al massimo 12W, sufficienti per un iPhone.

Uno dei punti di forza di questo modello risiede nella presenza di un display LED che funge da sistema di verifica dell’impianto: può infatti misurare la tensione della batteria dell’auto per permettere di scoprire se è tutto nella norma o se c’è qualche problema, segnalando quindi in blu quando la tensione è compresa tra 12 e 14.8 Volt e, in rosso, quando scende invece al di sotto della soglia degli 11.8 Volt, in modo da evitare di collegare i dispositivi per la ricarica e procedere invece con la manutenzione della batteria.

INIU ‎CI-711 funziona con tutti i veicoli con batteria da 12 e 24 Volt e può ricaricare smartphone, tablet, laptop e sistemi di dashcam presenti nell’auto. E’ dotato di contatti elastici in metallo che consentono di fissarlo saldamente alla presa e di sganciarlo facilmente all’occorrenza, con la certezza però che non salti via quando si percorrono strade accidentate. E’ infine basato su un sistema proprietario a 15 strati che l’azienda chiama SmartProtect e che è stato sviluppato proprio per prevenire danni alla batteria del veicolo e ai dispositivi collegati.

Questo accessorio costerebbe 16,99 €, un prezzo eccellente se si considerano le funzioni e le qualità. Cliccando sul coupon sconto del 30% lo pagherete solo 11,89 € un prezzo che è davvero eccezionale considerando la qualità del prodotto

Click qui per comprare