Apple Car, le azioni volano e Cupertino supera Microsoft

Prevedibile o meno, tutto è successo nel giro di poche ore: è bastata la pubblicazione di un nuova previsione su Apple Car tutta autonoma nel 2025 per far schizzare la quotazione delle azioni Apple in borsa, con il risultato che il titolo AAPL tocca un nuovo record, rendendo ancora una volta la multinazionale di Cupertino la società privata più capitalizzata al mondo, superando ancora una volta Microsoft.

Nel momento in cui scriviamo la quotazione del titolo AAPL segna 157,87 dollari per azione, una crescita del 2,85%. Il valore complessivo delle società è misurato sinteticamente con la capitalizzazione di mercato, indice che si ottiene moltiplicando il numero delle azioni circolanti per la quotazione in corso: con l’ultima cavalcata AAPL in borsa la capitalizzazione Apple è di 2.590 miliardi di dollari. Una cifra difficile anche solamente da immaginare che rende ancora una volta Apple la società più capitalizzata al mondo.

L’altro risultato della cavalcata AAPL è l’ennesimo sorpasso su Microsoft. Quest’ultima negli scorsi giorni aveva superato Apple in seguito ai buoni risultati trimestrali, superiori alle previsioni, spingendo la quotazione in borsa. Per un breve periodo Microsoft ha superato anche se di poco Apple diventando la società più capitalizzata al mondo, raggiungendo 2.460 miliardi di dollari contro i 2.430 miliardi di Apple.

Grazie alla spinta generata dalle anticipazioni su Apple Car la situazione si è nuovamente ribaltata, nonostante il buon andamento del titolo MSFT che al momento segna +2,15% a 341,27 dollari per azione, come segnala Corriere della Sera. Anche in questo caso però il vantaggio in termini di capitalizzazione di mercato di Apple (2.590 miliardi) su Microsoft (2.562 miliardi) è contenuto. Le repentine e frequenti fluttuazioni dei mercati, oltre che del settore tecnologico in particolare, potrebbero portare a nuovi record e sorpassi tra i due colossi.

