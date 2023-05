Coupon sconto per distributore automatico di cibo per animali, solo 39,99€

Se avete un cane o un gatto, lavorate fuori casa tutto il giorno c’è chi può prendersi cura del vostro animale per voi, almeno per il cibo. È UIOOQ Distributore Automatico Cibo Gatti, un’accessorio che vi salva dal tornare a casa per dare da mangiare al vostro compagno di vita e che oggi comprate in forte sconto: solo 39,99 euro grazie ad un ribasso e ad un coupon.

Quello che vi segnaliamo è un distributore di crocchette automatico che è davvero smart. È connesso via Wifi e si programma e controlla da smartphone e tablet. Un elettrodomestico che quindi automatizza un’operazione quotidiana e che in alcuni casi, come quelli citati in apertura, può davvero diventare risolutivo.

L’accessorio Uniooq ha un serbatoio con capacità di ben 4 litri e, una volta collegato alla rete WiFi può distribuire porzioni per dieci pasti fino 12 porzioni (circa 4 grammi l’una) per volta che possono essere distribuite in base alle esigenze del vostro animale domestico; se avete bisogno di interrompere temporaneamente l’erogazione della mangiatoia, potete disattivare la programmazione nell’app.

Il distributore di cibo gatti è dotato di un sacchetto essiccante incorporato (incluso) che mantiene il cibo fresco e croccante. Il serbatoio del cibo, il coperchio e la ciotola sono rimovibili per una facile pulizia.

Una batteria garantisce la distribuzione delle crocchette anche in caso di interruzione di corrente. Anche se il dispositivo è offline (e il WiFi non ha segnale), la mangiatoia alimentata a batteria continuerà a nutrire all’ora impostata.

Piccola chicca: è possibile registrare la voce tenendo premuto il tastino col microfono e quando le crocchette vengono rilasciate nella ciotola si può “parlare” al proprio animale.

Questo accessorio costerebbe 69,99 €. Amazon lo propone in sconto a 59,99 euro ma con un coupon che trovate nella pagina lo pagherete solo 39,99 euro. Un prezzo che nessun altro pareggia in questo momento su Amazon per prodotti simili.

Click qui per acquistare

Altri Pet Feeder

Tra le nostre pagine trovate altri articoli sui distributori di cibo automatici per cani e gatti, come i modelli di Xiaomi che comprendono anche le fontanelle per l’acqua. Abbiamo anche pubblicato una guida ai migliori.