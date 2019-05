Supersconto Eve Thermo, valvola termostatica smart compatibile HomeKit: 39,99 euro

Eve Thermo, una delle più interessanti valvole termostatiche “smart” in circolazione, è in sconto. La trovate su Amazon al prezzo più basso del mercato, su Amazon, a 39,99 euro

Di questo accessorio abbiamo parlato diffusamente in questa recensione. Se vi interessa potete avere da essa tutte le informazioni tecniche che vi servono. Qui ci limitiamo a sottolineare la sua utilità e il risparmio che si può ricavare da essa. Il dispositivo, che può essere controllato da app per iPhone, iPad o Apple Watch, ma anche con la voce grazie a Siri, permettendo, permette di impostare la temperatura desiderata in una stanza. L’accessorio non è molto ingombrante (54 x 67 x 85 mm) richiede due batterie AA e comunica con i dispositivi iOS tramite tecnologia Bluetooth 4.0, permettendo di controllare singoli caloriferi, stanze o intere abitazioni.

Similarmente ad altri prodotti del genere, è possibile sfruttare funzionalità che consentono di risparmiare sul riscaldamento, impostando lo spegnimento quando l’utente non è in casa o quando la temperatura di una o più stanze hanno raggiunto i valori desiderati. È possibile modificare al volo temperature preimpostate e creare “scenari” con varie tipologie di impostazioni. Non mancano ovviamente funzioni che mostrano grafici e diagrammi delle temperature. La configurazione è istantanea e facile; non serve configurare un account o configurare un hub dedicato e tutte le funzionalità di scheduling (per la programmazione in specifici giorni e ore) sono gestibile dall’app dedicata. Di serie sono presenti tre modalità di scheduling ma è possibile creare programmazioni personali impostando giorni, date e ore, temperature minime e orari nei quali eventualmente attivare la valvola termostatica.

Sul sito del produttore il prezzo indicato è di 69,95 Euro. Su Amazon nei giorni corsi era già scesa di prezzo rendendola molto appetibile; ora a 39,99 euro ha un prezzo imbattibile sul mercato.

