Sconto Vivomove Sport, lo smartwatch per chi odia gli smartwatch a 113,42€

Vivomove Sport, lo smart watch con design classico, perfetto per la vita di tutti i giorni, scende al minimo storico, solo 113,42 €

Questo smartwatch, che non sembra neppure tale, si distingue da tanti altri per essere indirizzato a chi non vuole misurarsi con allenamenti e sport di tutti i tipi ma per tenere sotto controllo la propria salute e tenersi in esercizio quotidianamente.

offre una serie di funzioni per il fitness come: activity tracking, Body Battery, stress, età fitness, respirazione, idratazione, monitoraggio del sonno, ciclo mestruale e gravidanza.

Offre anche monitoraggio del sonno e ricorda all’utente quando è ora di alzarsi per fare due passi. Durante le attività sportive all’aperto permette di sfruttare GPS dello smartphone per ottenere i dati di posizione, passo, velocità e distanza. Inoltre è anche possibile attivare LiveTrack e, in caso di emergenza, inviare un SMS ai contatti predefiniti.

Interessante la funzione di rilevamento dello stressa grazie alla quale è possibile capire se state trascorrendo una giornata tranquilla, equilibrata o stressante. I promemoria di rilassamento invitano a praticare una breve attività respiratoria quando l’orologio rileva una condizione di stress elevato.

Permette anche di rilevare il ciclo mestruale e la quantità di liquidi assunti. Prevista la possibilità di impostare un obiettivo manuale oppure averlo automatico che si adatti alla quantità di sudore che si perde durante le attività.

Vivoactive Sport costerebbe 199,99€ ma su Amazon lo comprate a solo 113,49€