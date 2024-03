Xbox Series X bianca senza disco trapela in foto

Pare che Microsoft stia preparando una versione bianca della sua console di punta Xbox Series X. Non solo cambio di colore: la prossima Xbox potrebbe dire addio al lettore disco. Ecco le foto trapelate.

Exputer ha pubblicato una serie di immagini di questa presunta Xbox Series X bianca, dove si evince l’assenza del disco, anche se il design complessivo esterno rimane identico a quello della Xbox Series X nera esistente.

La tonalità di bianco sembra essere identica a quello della Xbox Series S. Exputer riporta che questa Xbox Series X bianca avrà alcuni componenti interni aggiornati, tra cui il dissipatore utilizzato per raffreddare la console.

The Verge ha visionato documenti aggiuntivi che dettagliano le modifiche a questa Xbox Series X bianca dai quali si evince che queste foto risultano essere autentiche, anche se al momento manca qualsiasi commento da parte di Microsoft.

Exputer ha affermato il mese scorso che questa Xbox Series X bianca potrebbe arrivare a giugno o luglio, con un prezzo di 50-100 dollari in meno rispetto al prezzo al dettaglio attuale di Xbox Series X.

Se Microsoft sta pianificando di lanciare questa particolare Xbox Series X bianca e senza disco, ciò suggerirebbe che l’azienda abbia cancellato o posticipato la versione rinnovata della console, che invece era trapelata nei documenti della FTC lo scorso anno.

La console rinnovata, probabilmente rimandata, era nota con il nome in codice Brooklin. Questa dovrebbe presentare un design molto più cilindrico rispetto alla console esistente. Microsoft ha descritto quella console come “tutta digitale” nei documenti interni, e avrebbe dovuto essere fornita con un nuovo controller e connessione Xbox Wireless 2.

