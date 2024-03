Google Pixel 8 Pro costa 250 euro in meno su Amazon

Ufficializzati da diversi mesi, Pixel 8 e 8 Pro sono gli smartphone Android di google, punto di riferimento per chi vuole un dispositivo sempre aggiornato, con le ultime funzionalità offerte dalla casa di Mountain View. Oggi in offerta il modello 8 Pro, che su Amazon costa 100 euro in meno rispetto al solito sconto che già prevede uno sconto di 150 € sul prezzo di listino.

Pixel 8 Pro vanta un design con silhouette morbida, finiture in metallo e materiali riciclati. Sul frontale svetta il display Super Actua da 6,7 pollici del Pixel 8 Pro, indicato come “il più luminoso mai realizzato”; secondo Big G anche sotto la luce diretta del sole, le immagini ultra HDR sono estremamente fedeli. Il display è completamente piatto e questo modello vanta un retro in vetro opaco con una cornice in alluminio lucido.

Il terminale, che abbiamo recensito a questo indirizzo, è disponibile in tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana. Sul retro di Pixel 8 Pro è presente un nuovo sensore di temperatura che consente di scansionare un oggetto o una persona per rilevarne il calore. Sempre sul retro, spicca l’obiettivo ultrawide più grande promette una messa a fuoco macro ancora migliore, in grado di catturare il 56% di luce in più e scattare foto di qualità ottica 10 volte superiore.

In Pixel 8 Pro il sensore principale è di 50M, quello telefoto da 48 MP infine quello ultrawide è da 48MP, la fotocamera frontale è da 10,5 MP, identica nel modello non Pro.

Una delle funzioni esclusive del terminale è quella denominata “Scatto Migliore, che utilizza le foto scattate per ottenere foto sfruttando un algoritmo sul dispositivo in grado di creare un’immagine mista da una serie di foto per ottenere l’aspetto considerato migliore di tutti.

Magic Editor, invece, è la funzionalità di editing sperimentale che utilizza l’intelligenza artificiale generativa: è possibile riposizionare e ridimensionare i soggetti o utilizzare le preimpostazioni per far risaltare lo sfondo e altri elementi con pochi tocchi.

All’intero il terminale vanta il processore Google Tensor G3 che lavora con il chip di sicurezza Titan M2, così da proteggere le informazioni personali e rendere il Pixel “più resistente ad attacchi ricercati”.

Pixel 8 Pro ha un listino di 1099 euro, ma su Amazon il prezzo è normalmente scontato a 949 €, ma oggi c’è il coupon di 100 euro da selezione sulla pagina di Amazon per pagarlo solo 849 euro.