Sconto “invisibile” su Apple Pencil 2: ora Amazon l’offre al prezzo più basso

L’Apple Pencil 2 non era nelle offerte del Prime Day, ma l’occasione arriva lo stesso. Questa notte la penna digitale compatibile con gli ultimi modelli di iPad Pro è tornata in sconto su Amazon e ora è al prezzo più basso in assoluto: 121,49 euro

Ricordiamo che la Apple Pencil 2 è stata studiata ad hoc per gli iPad presentati a fine 2018, quindi l’iPad Pro 12,9″ e l’iPad Pro 11″. Rispetto alla Apple Pencil 1, lascia cadere il sistema di ricarica via Lightning a favore di un sistema a sfioramento (usa un magnete che prende energia dall’iPad) supporta alcune gestures specifiche e ha anche un nuovo design .

La Apple Pencil 2 non si trova facilmente e quando accade ha il prezzo fissato da Apple (a volte anche più alto…), ovvero 135 euro. Amazon l’ha già scontata, ma ora la propone a 121,45 euro, grazie ad uno sconto nel carrello che raddoppia lo sconto “ufficiale”. Il ribasso comincia ad essere evidente (-10%) e può fare comodo a chi va a comprare o ha già comprato un iPad Pro.

