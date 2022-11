Cyber Monday, impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S Titanium XL a 469€ (invece che 749€)

Tra i tanti prodotti per la casa vi segnaliamo il forte sconto sulla impastatrice planetaria Kenwood KVL8300S Titanium XL: 469€ invece che 749 €.

Per un prodotto Kenwood non servirebbe neppure una presentazione quando si parla di impastatrici planetarie. Sarebbe come spiegare la qualità delle Mercedes quando si parla di berline. L’azienda britannica realizza prodotti solidi, eleganti, funzionali, potenti e iconici.

In questo caso con la KVL8300S Titanium XL siamo di fronte ad un accessorio con queste caratteristiche, con tutto quel che serve per dare un aiuto in cucina anche al più esperto dei cuochi o delle cuoche. Ha una potenza di impasto di 1700 W, tre velocità è realizzata in metallo pressofuso con finitura in acciaio spazzolato, la ciotola in acciaio (illuminata) inox contiene fino 6.7 litri di prodotto da lavorare. In dotazione ci sono un gancio impastatore, frusta K e frusta a filo grosso in acciaio inox System Pro, spatola da pasticceria, frusta gommata e ricettario. Ma separatamente è possibile acquistare 25 accessori opzionali.

Il prezzo standard su Amazon è intorno ai 520 euro, un listino molto più basso di quello di tanti concorrenti. Oggi vi costa anche meno 469 euro.