OnePlus 10 Pro 5G in sconto del 54%, solo 455 euro su Amazon

Il Black Friday è 2023 è ancora in corso e le offerte si fanno sempre più ghiotte. E’ il caso del OnePlus 10 Pro 5G, che oggi si acquista a 455 euro, con uno sconto del 54% rispetto al listino originale. Cliccate qui per acquistarlo.

Il dispositivo non delude certamente dal punto di vista fotografico. Dotato di una fotocamera Hasselblad di seconda generazione, il OnePlus 10 Pro 5G supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution, garantendo una calibrazione naturale dei colori su oltre un miliardo di sfumature. Le tre fotocamere posteriori possono catturare immagini a pieno colore a 10 bit, offrendo dettagli e qualità eccezionali.

La novità è rappresentata dalla fotocamera ultra-wide con un campo visivo esteso del 150%, consentendo di scattare foto quattro volte più ampie rispetto ad altri smartphone. La modalità Hasselblad Pro offre la possibilità di scattare foto in formato RAW a 12 bit con tutte e tre le fotocamere posteriori, sfruttando la Hasselblad Natural Color Solution for Mobile. La funzione RAW+ permette di scattare foto in RAW a 12 bit mantenendo le impostazioni di fotografia intelligente del OnePlus 10 Pro, garantendo risultati di altissima qualità.

Il OnePlus 10 Pro 5G è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e un sofisticato sistema di raffreddamento passivo. La batteria da 5.000 mAh supporta la tecnologia Supervooc 80W, consentendo una ricarica completa in soli 32 minuti e un’intera giornata di autonomia con soli 15 minuti di ricarica. Inoltre, la ricarica wireless Airvooc 50W offre la possibilità di ricaricare completamente il dispositivo in 47 minuti.

Lo schermo OLED da 6,7″ con risoluzione QHD+ sfrutta la tecnologia LTPO migliorata, regolando l’aggiornamento da 1 Hz a 120 Hz in base ai contenuti visualizzati.

Si tratta, dunque, di un vero affare. Cliccate qui per acquistare il OnePlus 10 Pro 5G a 455 euro.