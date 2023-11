macOS Sonoma, come disattivare il click sul Desktop che nasconde le finestre

Con macOS 14.x Sonoma, Apple ha integrato una nuova funzionalità che consente di nascondere/mostrare le finestre aperte in quel momento sulla Scrivania con un click del mouse/trackpad su una zona vuota della Scrivania.

È semplicemente un modo nuovo di visualizzare le finestre aperte e gli spazi in Mission Control ma se questa funzionalità non di vostro gradimento, potete modificarla. Ecco come fare:

Aprite Impostazioni di Sistema Selezionate (sulla sinistra) la voce “Scrivania e Dock” Nella sezione a destra della finestra, individuate “Scrivania e Stage Manager“ Da qui è possibile attivare o disattivare la voce “Fai clic sullo sfondo per mostrare la scrivania”, scegliendo tra “Sempre” (opzione di default) e “Solo in Stage Manager”). Con la prima opzione se si fa click sullo sfondo, tutte le finestre si spostano per mostrare gli elementi e i widget sulla scrivania; con la seconda opzione se Stage Manager. attivo e si fa click sullo sfondo, tutte le finestre si spostando per mostrare gli elementi e i widget sulla Scrivania.

Ricordiamo che sono sempre validi modalità di interazione già disponibili con precedenti versioni di macOS. È possibile, ad esempio, entrare o uscire da Mission Control da trackpad (scorrendo in alto con tre dita, e per uscire scorrendo il dito verso il basso) o da tastiera (premendo il tasto Mission Control o F3).

Come sempre è possibile spostare le finestre aperte da parte per mostrare la scrivania: basta premere Comando-Mission Control (F3) o allontanare il pollice e tre dita sul trackpad. Per spostare nuovamente le finestre, basta premere di nuovo i tasti o avvicinare il pollice e le dita sul trackpad.

