Starry Sky, l’astronauta che proietta stelle e galassie sulle pareti

Basta poco anzi pochissimo per aggiungere un tocco di magia alla propria casa: acquistando Starry Sky, attualmente in sconto a meno di metà prezzo, qualsiasi stanza può diventare il palcoscenico del cielo stellato.

Di cosa si tratta

Starry Sky è un proiettore che ha la forma di un astronauta e, come anticipa lo stesso nome, è in grado di ricreare il cielo stellato. Per l’alimentazione basta collegarlo ad un qualsiasi alimentatore con il cavo in dotazione perché ha bisogno soltanto di 5 Watt (quindi 1 A) per funzionare, e a quel punto schiacciando il tasto On-Off sul telecomando si accende la magia.

Come funziona

Dallo zaino parte infatti il fascio di luci e colori che gli consente di ricreare il cielo stellato sulla parete frontale a non più di 5 metri di distanza, mentre dalla visiera dell’astronauta viene proiettata l’immagine di una galassia. Così in un attimo è possibile ricreare una scena spaziale per arredare la camera di un bambino, magari per aiutarlo ad addormentarsi senza accendere la più tradizionale luce di compagnia.

Anche per la forma stessa del proiettore, che è la caricatura di un’astronauta, questo dispositivo diventa un simpatico elemento d’arredo anche di giorno, quando tutte le luci sono spente. La statuina è alta poco meno di 23 centimetri e poggia i piedi su una base che ha l’aspetto della crosta lunare avente diametro di 10 centimetri.

Dal telecomando è possibile personalizzare l’animazione e scegliere tra 8 diversi scenari, in modo da variare l’effetto in base ai gusti del momento.

Alcune idee d’impiego

Come dicevamo un oggetto di questo tipo può aggiungere un tocco di colore in diversi contesti: mentre si guarda un film, magari proprio uno di quelli a tema spaziale, per colorare la parete vicina; oppure ad una festa, per luci e colori da posizionare in un lampo; in una camera, come già detto, per conciliare il sonno al bambino timoroso del buio o perfino in tenda, mentre si leggono libri o raccontano storie di fantascienza.

La promozione

Starry Sky costa 35,79 € ma appunto in questo momento è scontato del 58%, quindi lo pagate 14,71 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.