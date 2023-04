Sconto sulla nuova pesa persone Xiaomi Mi Composition, ogni dato sotto controllo a 32€

Se vi serve una pesa smart, capace di rilevare una serie di parametri della composizione del vostro corpo e seguirvi in una dieta o per tenere sotto controllo il vostro peso, andate subito su Amazon dove trovate in sconto la Xiaomi Mi Smart Scale nella sua versione 2023 che costa solo 32 invece che 40€

Stiamo parlando della più recente bilancia Xiaomi, un prodotto apprezzatissimo in tutte le sue evoluzioni che ora è ancora più affinata delle precedenti.

Come ci spiega Amazon

Con sensore in acciaio al manganese a G, è in grado di rilevare variazioni di peso di soli 50g, rendendo le misurazioni ancora più precise

Il chip per la misurazione del grasso BIA può misurare 13 parametri di composizione corporea (peso corporeo, IMC, percentuale massa grassa, massa muscolare, acqua, proteine, ecc.), per poter avere un quadro completo delle tue condizioni fisiche

Bluetooth Low Energy 5.0, con batteria che durano fino a 12 mesi

Compatibile anche con app per trasmettere rapidamente i dati corporei

Memorizza i dati per 16 persone

Design elegante con vetro temperato e display a LED integrato nascosto

Uno degli aspetti più rilevanti della Xiaomi Mi Smart Scale 2 è la capacità di analizzare la di massa corporea attraverso una tecnologia di analisi di impedenza bioelettrica (BIA) e di calcolare – incrociando con un algoritmo proprietario le informazioni BIA con altezza ed età – se il nostro peso è sotto controllo o se è forse il caso di aumentare l’attività fisica o di modificare il proprio stile alimentare, con l’obiettivo principale di prevenire malattie correlate ai problemi di peso.

È anche in grafo di svolgere anche compiti come la pesatura statica di oggetti come frutta, verdura e pacchi (minimo 100 grammi) e di offrire anche informazioni sulla nostra tipologia corporea, grasso viscerale, tipologia corporea, peso ideale e punteggio del corpo.

Si sincronizza con l’applicazione Mi Fit di modo da avere tutti i dati in un’intuitivo grafico. Vi sarà facile tracciare i vostri progressi e controllare le vostre attività. Ovviamente si sincronizza anche con Salute di Apple per una completa integrazione con l’ecosistema che permette ad iPhone di seguirvi passo a passo e monitorare ogni parametro.

È 4 alimentata da 4 batterie standard di tipo AAA. Il pannello principale è in vetro con una finitura anti-scivolo per garantire il grip necessario, anche per piedi bagnati. Il display a luci LED è nascosto alla vista finchè non si sale sali sulla bilancia per più di tre secondi e aggiusta il pannello automaticamente a seconda delle condizioni di luce.

Questa eccellente pesa per persone costerebbe 40 € ma oggi su Amazon la comprate a 32 euro. Quindi lo sconto è del 20%

Click qui per comprare