Il terriccio elettrico accelera la crescita delle piante

Ricercatori della Linköping University, in Svezia, hanno sviluppato un terriccio che a quanto pare è in grado di stimolare elettricamente le radici di piantine nella coltivazione idroponica (tecnica che permette di coltivare piante usando pochissimi risorse, in un ciclo controllato all’interno di serre) migliorando la produttività del 50%.

Si chiama eSoil e, secondo quanto affermano i ricercatori, può essere sfruttato per migliorare la produttività nelle strutture dove crescono le piantine; il terriccio è realizzato con sostanze organiche miscelate a un polimero conduttivo denominato PEDOT che si trova ad esempio in alcuni sensori e display OLED.

Eleni Stavrinidou, supervisore generale dello studio, ha riferito al sito Engadget che la conduttività del terriccio permette di stimolare l’apparato radicale. I ricercatori hanno esaminato gli effetti della corrente elettrica (applicando un minuscolo voltaggio di 0,5V) fatta passare nei materiali conduttori, evidenziando la capacità di stimolare le radici e migliorare la crescita delle piante di orzo fino al 50% in 15 giorni rispetto ai metodi tradizionali.

Questa tecnica dovrebbe consentire di ampliare la tipologia di piante coltivabili con sistemi idroponici. “La popolazione mondiale è in aumento e parallelamente sono in atto i cambiamenti climatici”, spiega Stavrinidou. “È chiaro che non saremo in grado di coprire la domanda alimentare del pianeta solo con i metodi agricoli già esistenti, ma con la coltura idroponica potremo coltivare cibo anche nelle aree urbane, in ambienti controllati”.

Le innovazioni tecnologiche possono essere uno stimolo per le attività agricole. Dal 1982 negli USA si registra un declino crescente di queste attività: secondo il Dipartimento dell'Agricoltura, lo scorso anno si sono registrate notevoli perdite nel numero di terreni coltivati, per motivi climatici, per il peggioramento delle prospettive economiche ma anche per la diminuzione degli imprenditori agricoli, elementi che rendono l'agricoltura idroponica ancora più interessante e redditizia. Il principale vantaggio dei sistemi di serra idroponici è che producono raccolti migliori utilizzando semplici tecniche a base d'acqua.