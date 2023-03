Offerte di primavera, le cuffie Philips Fidelio X2HR/00 a 99,99€

Interessate occasione per chi cerca cuffie da salotto di alta qualità, perfette per un ascolto in poltrona: su Amazon vanno in sconto le Philips Fidelio X2HR/00 che scendono da 138 a 99,99 €.

Si tratta di cuffie aperte con connessione a cavo, ad alta risoluzione con risposta neutra come hanno potuto verificare diversi recensori che le hanno provato dando riscontri molto positivi sulla qualità musicale.

Le Philips Fidelio X2HR/00 sono basate su generosi driver da 50 mm sviluppati intorno alla tecnologia LMC (Layered Motion Control) e realizzati con diaframma a polimeri multistrato che racchiude uno strato di gel. Questi strati formano – spiega Philips – una barriera flessibile e, insieme al gel, assorbono e riducono le frequenze troppo alte, offrendo una risposta in frequenza più fluida e costante. In questo modo si ottengono frequenze alte più bilanciate, naturali e dall’audio migliore.

Sono cuffie anche molto comode per lunghe sessioni di ascolto. Un contributo in questo senso l’offrono i cuscinetti deluxe in schiuma memory he danno comfort di vestibilità duraturo e prestazioni audio ottimizzate.

I materiali sono di alta qualità. Parlando sempre dei cuscinetti, questi sono abbinati a un materiale vellutato a densità ottimizzata e traspirabilità, per dissipare la pressione ed il calore e garantire maggiore comfort. La fascia per la testa è caratterizzato da un tessuto 3D aerato che non solo aiuta la traspirazione, ma è abbastanza flessibile da offrire una vestibilità sempre perfetta.

Le cuffie Philips Fidelio X2HR/00 costerebbero 150 euro, Amazon le propone a 138 euro ma oggi in occasione degli sconti di primavera, le pagate 99,99 €.