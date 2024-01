Sconto e coupon su rilevatore di fumo di Meross compatibile Homekit, con hub costa 39,65€

Su Amazon il rilevatore di fumo di Meross, compatibile con il sistema HomeKit di Apple, scende al minimo: 39,65€ grazie ad uno sconto coupon con hub incluso.

Stiamo parlando di un sistema di allarme è in grado di rilevare sia la presenza di fumo, che le alte temperature, in pratica i casi di incendio, emettendo un segnale acustico quando la temperatura supera i 54-70 ℃.

Quando vengono rilevati fumo denso o temperature elevate, l’App meross o l’app Casa di Apple ricevono una notifica immediata, anche se non si è in casa. Il rilevatore di fumo, peraltro, ha superato i testi secondo le norme EN 14604, EN 61000 e EN 50130 e certificato da Intertek e SGS.

Il volume massimo di allarme è di 85 dB, quindi elevato per un ambiente indoor, non m andando neppure l’eventuale avviso per la batteria scarica.

Il sistema consente di automatizzare l’intera casa, impostando trigger per controllare altri dispositivi meross nell’app Meross. Ad esempio, è possibile accendere la lampadina Meross nel corridoio quando suona il rilevatore di fumo.

La compatibilità con Apple HomeKit (iOS 13 o successivo) e SmartThings consente il controllo del dispositivo tramite l’app Meross e Apple casa, anche da dispositivi come Apple Watch, Apple TV e HomePod. Gli utenti Android possono invece utilizzare l’app Meross su Android 6.0 o versioni successive.

Il rilevatore di fumo costerebbe 45€, ma grazie ad uno sconto e ad un coupon lo pagate solo 39,65€