Samsung SmartThings doma dispositivi Matter su iPhone e iPad

L’app SmartThings di Samsung per iPhone e iPad supporta i dispositivi Matter: l’aggiornamento è arrivato nelle scorse ore, a distanza super ravvicinata dall’evento di presentazione dei nuovi Galaxy S23 che si svolge mercoledì 1 febbraio dalle ore 18:45 italiane.

Per chi non avesse familiarità con SmartThings, si tratta di app e piattaforma per la casa intelligente di Samsung. La piattaforma supporta Matter da ottobre, ovvero da quando l’azienda ha implementato il nuovo standard per la casa smard nei suoi hub SmartThings. Con l’aggiornamento dell’app anche gli utenti di iPhone e iPad possono controllare i dispositivi domotici abilitati per Matter e collegati ad un hub SmartThings direttamente da iPhone, iPad e Apple Watch.

Prima di questo aggiornamento gli utenti potevano accedere ai medesimi controlli soltanto da un dispositivo Android, mentre adesso si può fare anche da quelli Apple, il che è sicuramente comodo nelle famiglie che usano dispositivi di entrambe le piattaforme.

Cos’è Matter

Matter, lo ricordiamo, è il nuovo standard per la Smart Home ed è stato progettato per far si che tutte le principali piattaforme per la domotica di Apple, Samsung, Google, Amazon, oltre che degli altri marchi, possano integrarsi e comunicare tra loro. In questo modo un accessorio terze parti certificato Matter può ad esempio connettersi sia a HomeKit che a SmartThings e, fin tanto che è disponibile un hub con la medesima certificazione, potrà essere controllato da entrambe le piattaforme.

Come scaricare l’app SmartThings per iPhone, iPad e Apple Watch

L’app SmartThings di Samsung è gratuita e si scarica direttamente dall’App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch. La versione attualmente disponibile è la numero 1.6.95, è localizzata in lingua italiana, occupa all’incirca 650 MB di spazio su disco e per poter funzionare richiede almeno la versione 14.0 di iOS e iPadOS.

Si trova alla posizione numero 13 nella categoria Stili e tendenze e ha raccolto quasi 14.000 recensioni con una media di 4,4 stelle su 5. Come altre app dell’azienda raccoglie alcuni dati tra cui posizione, informazioni di contatto, identificativi, di diagnosi e di utilizzo che tuttavia non verrebbero collegati all’identità dell’utente.