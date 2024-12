Black Friday ultimo giorno, Roborock Flexi leggerissimo e potente, secco e umido a 249€

roborock Flexi, l'aspirapolvere senza fili per secco e umido con doppio sconto a 250 euro

Pubblicità Il trend del momento sembra essere quello di investire sulle pulizie in casa. Sicuramente la moda è nata grazie alle numerose tecnologie apparse negli ultimi mesi, che hanno resto questo compito più facile e veloce. Tra i lavapavimenti senza fili per secco e umido al momento in sconto vi proponiamo roborock Flexi, con aspirazione da 17.000 Pa. Grazie a un doppio sconto lo pagare appena 250 euro su Amazon. Grazie a roborock Flexi potrete affrontare qualsiasi tipo di sporco, dai residui in cucina ai disordini causati dai giochi dei bambini. Roborock Flexi combina aspirazione e lavaggio per eliminare in un solo passaggio sia rifiuti secchi che umidi. Con una potenza di aspirazione di 17.000 Pa, garantisce una pulizia profonda che soddisfa anche gli standard più elevati. Flexi raggiunge bordi e angoli con estrema precisione grazie al margine laterale inferiore a 1 mm. Inoltre, il sistema di autopulizia utilizza acqua calda a 60 gradi per lavare il rullo in due direzioni, seguito da un’asciugatura con aria riscaldata a 55 gradi, per un migliore risultato igienico e privo di odori. Ancora, Flixi propone una funzione DirTect, che adatta automaticamente la potenza in base al livello di sporco rilevato sul pavimento. Dopo ogni ciclo di autopulizia alla base, DirTect verifica l’efficacia del lavaggio del rullo e se rileva che il rullo non è perfettamente pulito, passa automaticamente a una modalità di pulizia approfondita. Ancora, Flexi propone un design FlatReach, progettato per pulire facilmente sotto mobili bassi con un’altezza superiore ai 15 cm. Abbassando il manico posteriore, il dispositivo si adatta perfettamente al pavimento, permettendo una pulizia accurata di aree difficili da raggiungere, come sotto letti, divani e armadi. Quanto ad autonoma, assicura una pulizia fino a 50 minuti, consentendo sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni. Non manca, infine, il controllo tramite Roborock, grazie alla quale è possibile personalizzare la pulizia in base alle proprie necessità. Solitamente costa 399 euro, ma grazie al Black Friday il prezzo scende a 299. A questo prezzo scontato si aggiunge il coupon da 50 euro da selezionare direttamente nella pagina di acquisto, così da far scendere il prezzo a 249 euro.

