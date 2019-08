Sconto Smart Keyboard per iPad Pro 10.5 e iPad Air: (quasi) metà prezzo su Amazon

Perché accontentarsi dei cloni se si può avere l’originale? È questo quel che si deve pensare capitando, come è successo a noi, sulle pagine di Amazon per imbattersi nella Smart Keyboard per iPad Pro 10.5 e iPad Air a quasi metà prezzo: 99,99 euro.

Questo accessorio, prodotto da Apple, è specialmente a questo prezzo la miglior soluzione per chi desidera trasformare i due tablet appena citati in una sorta di computer, come abbiamo spiegato nella nostra recensione. Aggiunge infatti una perfetta tastiera (italiana) al dispositivo e si integra, altrettanto perfettamente, con esso mettendo a disposizione tutti i vantaggi di un tasto fisco che supera di gran lunga la tastiera virtuale che non risponde sotto le dita e rende scomodo, innaturale e anche stancante scrivere a lungo.

La Smart Keyboard bisogno di essere ricaricata o alimentata perché ricorre allo Smart Connector per funzionare. E grazie allo Smart Connector non ha neppure bisogno di essere abbinata. Ha una serie di accorgimenti che la rendono particolarmente ergonomica, come la forma studiata per sostenere il dispositivo nella posizione più indicata per scrivere. In piano opera solo in questa posizione (per evitare inserimenti non voluti), accende e spegne iPad quando si chiude o si solleva, ha tasti speciali per richiamare funzioni, applicazioni e scorciatoie.

Come abbiamo spiegato nel corso della nostra recensione, l’iPad dotato di una Smart Keyboard diventa per forma e assetto, l’ideale se si hanno molti testi da scrivere o magari dei fogli di calcolo. Tra le funzioni più utili in questo assetto c’è senza dubbio la possibilità di usare i tasti freccia per spostarsi comodamente e in modo preciso tra le parti di testo, cosa che con la tastiera virtuale solo poche App permettono.

Ovviamente la Smart Keyboard non può trasformare istantaneamente iPad in un laptop superando i limiti del sistema operativo, ma lo avvicina molto ad esso. Se scrivete molto, programmate o usate fogli di calcolo, la sensazione della tastiera virtuale sotto le dita non vi piace, volete viaggiare leggeri sostituendo temporaneamente il MacBook Pro, l’iPad e una tastiera fisica sono un binomio imprescindibile.

La Smart Keyboard per iPad Pro 10.5 e iPad Air (di terza generazione, quello in commercio oggi) costa da Apple 179 euro, un prezzo impegnativo. Amazon scontandola a 99,99 euro taglia il suo prezzo del 44% e la rende del tutto competitiva con le migliori tastiere fisiche per iPad come la Logitech Slim Combo (138 euro), anche se va detto che il pur più ingombrante e pesante prodotto Logitech ha qualche fattore di vantaggio sulla Smart Keyboard come protezione del dorso di iPad e tasti illuminati.

Click qui per comprare la Smart Keyboard per iPad Pro e Air a 99,99 euro.