Con Razer Customs la custodia per iPhone e Android è a misura di videogiocatore

E’ arrivato Razer Customs, il nuovo servizio online dell’omonima azienda che al momento offre numerose cover personalizzabili per un’ampia gamma di smartphone (ma ha l’ambizioso obiettivo di consentire la futura personalizzazione di altri prodotti).

Al momento del lancio i giocatori possono scegliere tra oltre 150 grafiche che richiamano giochi famosi come Overwatch, World of Warcraft, Street Fighter V e Monster Hunter, per poi personalizzare la cover con il proprio nome o alias.

Per riuscire in questo scopo Razer ha collaborato con Blizzard, Capcom e Super Evil Megacorp e ha in programma collaborazioni con i principali publisher (che potranno eventualmente proporsi anche autonomamente compilando il modulo online) per sviluppare nuove grafiche ogni mese: i giocatori potranno così godersi custodie con design esclusivi di altri giochi famosi, team di esport, streamer di YouTube e Twitch.

Grazie a Razer Customs è possibile creare la cover dei propri sogni con pochi clic. È sufficiente visitare questa pagina, quindi scegliere il modello di smartphone – al momento è possibile usare Razer Customs per costruire la custodia su misura di iPhone X, iPhone XR, iPhone XS e XS Max, Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, Google Pixel 2 XL e Huawei P10 Plus – e la grafica interessata, quindi aggiungere le opzioni di personalizzazione ed effettuare l’ordine: tempo di consegna una settimana circa.

Le custodie sono stampate con immagini ad alta risoluzione e sono disponibili in due varianti, Lite (49,99 euro) and Tough (59,99 euro): la prima è in policarbonato resistente agli urti, con un profilo sottile “snap-on” dotato di ampi spazi per la connettività che non influisce sulle dimensioni del dispositivo, mentre la versione Tough presenta invece un design a doppio strato con un guscio esterno in policarbonato e una fodera in TPU per offrire durata e protezione maggiori.