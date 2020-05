Solo 12 € per la micro-chiavetta USB Ultra Fit di SanDisk da 64 GB

Super sconto per la chiavetta SanDisk Ultra Fit: solo 12 euro per la versione da 64 GB

Queste chiavette sono minuscole e molto efficienti. Macitynet ve ne ha parlato in una recensione che vi invitiamo a leggere dove vi abbiamo spiegato come il punto di forza sta senz’altro nelle dimensioni, super-compatte, che la rendono un’ottima soluzione per più usi. È lunga meno di due centimetri e larga circa 1,5 centimetri. Si può dunque infilare nella presa USB del televisore, magari per guardare qualche foto o video, senza vederla sporgere, oppure si può quasi lasciare sempre collegata al computer per aumentarne lo spazio di archiviazione senza grossi problemi di ingombro, anche nel caso di portatili che si trasportano tra la casa e il lavoro o più semplicemente da una stanza all’altra.

Questa che trovate in sconto è la nuova versione di quella che abbiamo recensito. Fattore di forma e comodità restano le stesse, aumenta invece la velocità della chiavetta che in quella in sconto arriva a 130 Mb/s.

12 euro è un prezzo straordinariamente economico. In commercio nei negozio la trovate a non meno di 20 euro. Su Internet a ben cercare arriva a costare 15/16 euro. Per capire la portata dello sconto basti pensare che costa meno della versione da 32 GB.

