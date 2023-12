Tronsmart Bang Mini, speaker con maniglia e LED a solo 44,50€ con coupon

Tronsmart lancia un’interessante offerta che vi permette di comprare il suo popolare speaker Bang Mini ad un prezzo top: 44,49 € grazie ad uno sconto del 50%.

Questo accessorio per design ricorda alcuni delle Boombox degli anni andati, solo su scala ridotto. Si tratta di una sorta di borsa con tanto di manico che emette musica sfruttando due speaker, 2 tweeter centrali e 1 radiatore passivo. L’altoparlante ad alta definizione da 50 W offre un volume maggiore rispetto a tanti concorrenti rendendolo adatto per feste interne ed esterne in una varietà di scenari.

Uno degli aspetti notevoli è un altoparlante colorato con luci a LED a 2 modalità LED personalizzabili: circling & breathing che consentono di personalizzare l’atmosfera e immergersi nella musica.

È basato su tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione più rapida e stabile, permette la connessione da cavo aux-in, scheda TF.

La batteria è di grande capacità con funzione Power Bank. Si tratta di 8000 mAh (7,4 V 4000 mAh) che se sfruttate per lo speaker stesso garantiscono 15 ore di riproduzione con una singola carica.

Ha una potenza di 40W con effetto “turbo”. Premendo il pulsante, i due altoparlanti T6 Plus separati possono essere combinati in un sistema, fino a 80W di potente sistema stereo.

LaPuò essere portato tranquillamente all’aperto è infatti certificato IPX6 e quindi resiste a pioggia e spruzzi. L’altoparlante Bluetooth pesa 2,37 kg, può essere trasportato meglio con una maniglia integrata.

L’altoparlante Bang Mini costerebbe 88,99, lo pagate 44,49€ applicando il codice sconto del 50% che trovate nella pagina

Click qui per comprare