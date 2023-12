Apple porterà i clienti a ritirare Vision Pro negli Apple Store

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, è probabile che i clienti di Vision Pro saranno spinti a ritirare il dispositivo presso uno dei negozi della catena Apple Store, questo anche per acquisti effettuti online.

Nel mese di ottobre, Gurman ha riferito che Apple stava invitando alcuni dipendenti dei negozi al dettaglio di ogni Apple Store negli Stati Uniti a Cupertino, in California, per fornire loro la formazione sull’utilizzo e la vendita del visore Vision Pro.

Apple ha apparentemente inviato una memo ai dipendenti dei negozi chiedendo loro di candidarsi per l’evento “segreto”, con l’accettazione che sarà subordinata a un processo di candidatura e intervista. Un estratto del memo recitava:

I membri del team selezionati viaggeranno e parteciperanno a un evento a Cupertino, in California, in qualche momento dei primi mesi del 2024. Al loro ritorno nel proprio negozio, forniranno formazione e supporto continuo ai membri del team del negozio. Si tratta di un’opportunità di gruppo per coloro che hanno una profonda passione nel dimostrare i prodotti Apple e insegnare agli altri

Nella sua ultima newsletter “Power On”, Gurman ha affermato che questi seminari avverranno per metà gennaio. Ogni dipendente selezionato degli Apple Store riceverà due giorni di formazione, con istruzioni sul processo di configurazione di Vision Pro, l’approccio al cliente e l’applicazione del dispositivo sulla testa dell’utente.

Gurman ha, inoltre, affermato che i negozi di punta riceveranno aree dedicate per provare Vision Pro, mentre gli altri negozi riceveranno solo uno o due dispositivi.

Gurman ha notato che “sebbene i clienti potranno prenotare online un Vision Pro, sembra sempre più probabile che saranno spinti a ritirare il dispositivo presso un negozio” previo appuntamento. Apple ha in programma di assemblare i visori Vision Pro dei clienti in negozio, scegliendo la fascia per la testa appropriata, la guarnizione luminosa e le eventuali lenti corettive apposite.

Si dice che i negozi al dettaglio in USA riceveranno in futuro nuove attrezzature per assemblare e confezionare il visore al momento. Gurman ritiene ancora che il dispositivo verrà probabilmente lanciato entro marzo in USA, mentre Apple ha affermato genericamente che il visore Vision Pro sarà lanciato all’inizio del 2024.

Chi ha avuto modo di vedere in anteprima i video spaziali che è possibile riprodurre sul visore, è rimasto entusiasta. A questo indirizzo vi spieghiamo cos’è, e a cosa serve Vision Pro.