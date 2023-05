Xiaomi Mi Purifier Compact, casa libera da polvere e odori in sconto a 99,89€

Se vi serve un purificatore d’aria oggi è il giorno giusto: su Amazon trovate in sconto Xiaomi Mi Purifier Compact, un prodotto piccolo, ma potente e capace di fare fronte ad ogni problematica di inquinamento dell’aria che vi costa solo 99,89 € invece che 149,99€

Di come funziona questo tipo di accessori abbiamo parlato approfonditamente diverso tempo fa quando abbiamo presentato le differenze tra lo Xiaomi Mi Air 2S e lo Xiaomi Mi Air Purifier 2H. Xiaomi è infatti un leader assoluto nel settore. Se vi interessa avere un riscontro esatto su come comprare e perché comprare un purificatore d’aria domestico è questo l’articolo che dovete leggere. Qui diciamo unicamente che un purificatore è strutturato per catturare polvere, polveri sottili e batteri. Funziona anche come filtro per i cattivi odori caratteristici di una casa.

Del Xiaomi Mi Purifier Compact dovreste invece sapere che si tratta di un prodotto perfetto, frutto della lunga esperienza di Xiaomi nel settore, per piccoli ambienti (ricambia due volte l’ora l’aria in una stanza fino a 48 metri cubi) come un bagno, un tinello o una cucina. È silenziosissimo (solo 20 decibel, praticamente “muto”), controlla costantemente il proprio funzionamento per regolare la portata dell’aria. Consuma solo 23W

Il cosiddetto CADR, Clean Air Delivery Rate, ovvero la capacità di ripulire l’aria dal particolato arriva a 230 m3 l’ora. Il filtro intercetta particelle fino a 0,3 micron.

Da notare che il purificatore di Xiaomi si può gestire con l’app Mi Home/Xiaomi Home che funziona come telecomando anche da remoto e per controllare la qualità dell’aria processata.

Che cosa ci si può attendere dallo Xiaomi Mi Purifier Compact?

Meno polline

meno polvere depositata sui mobili e sul pavimento

Riduzione di peli e cute di animali domestici

Abbattimento degli odori (come quelli di cibo e di fumo)

Riduzione degli allergeni nell’aria

Questo purificatore costerebbe 149,99 €. Oggi lo pagate solo 99,89 €. Il minimo storico