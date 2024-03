Scoprite le applicazioni per Vision Pro sul web con lo store aperto a tutti

Apple ha annunciato oggi che il visionOS App Store è ora disponibile anche sul web, offrendo agli utenti e ai potenziali acquirenti di Vision Pro la possibilità di vedere quali app sono disponibili per il dispositivo.

Come riportato da 9to5Mac, le app per Vision Pro possono essere visualizzate visitando la pagina web dell’App Store dedicata ad Apple Vision Pro. Apple ha dedicato sezioni apposite per le app e i giochi, insieme a una scheda separata per i giochi Apple Arcade utilizzabili su Vision Pro.

Le app sono organizzate nelle stesse categorie disponibili su Vision Pro, come “Novità”, “Le più popolari della settimana”, “Giochi per iPhone e iPad per Vision Pro” e “Imperdibili”. Le app possono anche essere visualizzate per tipo, con Apple che le organizza in opzioni come Meteo, Utilità, Intrattenimento, Sport, Produttività e altro ancora, così da rendere più facile la loro individuazione e ricerca.

La possibilità di visualizzare le app disponibili per Vision Pro offre a coloro che non possiedono il visore un hub centrale per esaminare il software disponibile prima di decidere se effettuare un acquisto.

Le app per Vision Pro sono state elencate individualmente sul sito web dell’App Store fin dal lancio, ma fino ad ora non c’era un modo per avere una panoramica di tutti i contenuti disponibili se non direttamente su Vision Pro.

Tra le applicazioni che certamente i possessori di Vision Pro non vorranno farsi scappare c’è Disney+, che consentirà di immergersi anche in contenuti 3D, oltre a potersi immergere in scenari dai propri film preferiti, come l’Avengers Tower.

Allo stesso modo, ci sarà la possibilità di usare TikTok sul visore della Mela, ma anche le applicazioni Microsoft Office, per incrementare la produttività, senza necessità di avere fisicamente a disposizione un Mac o un PC.

Non manca, ovviamente, la sezioni giochi, anche se al momento non sono tantissimi i titoli disponibili. Tra questi, sicuramente sceglieremmo di partire dal puzzle Down in Bermuda, un’avventura coloratissima e rilassante, piena di misteri da scoprire.

