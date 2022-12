I migliori giochi Apple Arcade da provare subito

Se avete ricevuto in regalo un abbonamento Apple Arcade, o siete indecisi se abbonarvi, eccovi una lista di dei dieci giochi che vale davvero la pena giocare su Apple Arcade. Il servizio di giochi in abbonamento Apple vanta oltre 200 giochi, ma quelli che seguono sono certamente degni di nota, al netto dei gusti personali.

Prima ancora di dare uno sguardo ai titoli da provare subito vi consigliamo di scegliere un joypad per una migliore esperienza vieoludica. Molti dei giochi presenti in questa lista, infatti, necessitano di un pad per essere giocati al meglio.

WHAT THE GOLF?

Tra i primissimi titoli ad essere presenti nel catalogo Apple, si tratta di un gioco davvero stravagante e originale. Non lasciatevi ingannare dal titolo, perché il Golf è solo una delle componenti del gioco, che non segue certamente le regole di questo sport. E’ una sorta di avventura, dove ciascuno stage rappresenta una sfida unica e divertente. Non si tratta solo di lanciare in buca una palla, ma racchiude molto altro: ci sono gatti, divani, cavalli, automobili, televisori, tennis, cani, bandiere, case volanti, fax e chi più ne ha più ne metta. Secondo noi rappresenta davvero un esempio di quello che Apple Arcade dovrebbe essere.

Jenny LeClue – Detectivu

Se avete divorato tutti gli episodi di Monkey Island e cercate un’avventura grafica piacevole e semplice da giocare, con un fitto mistero da risolvere, allora dovrete certamente dare uno sguardo a Jenny LeClue. Il titolo ha da poco ricevuto il doppiaggio parlato, purtroppo solo in inglese, segnale evidente del successo che ha raggiunto. Il mondo di gioco è completamente disegnato a mano, con un’estetica retrò tipica e disseminato di mistero. Ci sono un sacco di elementi con cui interagire, ed esaminando ogni minima cosa, i giocatori potranno trovare informazioni, segreti e umorismo.

Down in Bermuda

Un puzzle game originalissimo, unico nel suo genere. Dai creatori della splendida avventura di spionaggio Agent A: A puzzle in disguise, questo titolo racconta la storia di un avventuroso aviatore, sorpreso da una tempesta innaturale, che viene scagliato e abbandonato per decenni nelle famigerate Bermude. Il giocatore dovrà trovare elementi a schermo, semplicemente a suon di click con il Siri Remote Control, avviando così eventi a catena permetteranno al giocatore di trovare una via di fuga da ciascuna scena.

Down in Bermuda presenta diverse isole sulle quali salpare, ciascuna delle quali piena zeppa di misteri da scoprire. L’utente dovrà così decifrare codici, raccogliere sfere magiche e fuggire da tutte e sei le isole, tutte collegate tra loro.

Shantae and the Seven Sirens

Gli amanti dei metroidvania 2D non potranno che partire da questo titolo. Shantae e le sette sirene è un’avventura tropicale bidimensionale, in cui l’eroina Metà-Genio ottiene una nuova Magia di Fusione, con il compito di esplorare una vasta città sommersa, incontrare amiche Metà-Genio e combattere le Sette Streghe di Mare.

Oceanhorn 2

Apple Arcade soddisferà anche i giocatori fan di Zelda. Già, perché Oceanhorn 2, sin dalla presentazione del primo episodio, è stato presentato come lo Zelda per le piattaforme Apple. Non si tratta di un gioco casual, bensì di un prodotto completo, profondo e completo. Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm porterà il giocatore in un viaggio nel vasto mondo di Gaia, ricco di mitologia e tradizioni, dove impersonerà un giovane cavaliere che dovrà esplorare il vasto ambiente disponibile, nel tentativo di combattere lo Stregone Mesmeroth. Consigliato a tutti i fan delle storie di Link su Nintendo.

The Last Campfire

Un piccolo capolavoro, che sazierà la fame di tutti gli appassionati di platform e avventura. Una storia ricca di enigmi ambientali da risolvere. Il giocatore impersonerà un bizzarro tizzone smarrito, dovendo andare alla ricerca di un perché e della strada verso casa.

All of You

Se volete qualcosa di leggero, ma di particolarmente originale, ecco All of You. Si tratta di un rompicapo in cui l’utente avrà il compito di mettere in ordine le varie sequenze di ogni scena. Può sembrare facile, ma man mano che si progredirà nella storia, saranno sempre più le scene e le interazioni che serviranno per consentire alla piccola gallina di procedere da una parte all’altra dello schermo nel tentativo di ritrovare i suoi pulcini.

Alto’s Odyssey

Già noto a tutti i giocatori mobili su iPhone e iPad, Alto è un runner game in cui praticare sandboarding per trovare la Città Perduta. Il giocatore si troverà a sorvolare le dune spazzate dal vento, attraversare canyon da brivido, esplorare antichi templi per addentrarsi in vaste caverne. Durante il viaggio il giocatore sarà impegnato in grinding attraverso le vigne, rimbalzando perfino su

mongolfiere e cavalcando imponenti pareti rocciose. Il tutto circondato da una grafica fiabesca stilizzata, ma ricca di particolari.

Horizon Chase 2

Un altro capolavoro per chi apprezza i racing game arcade stile sala giochi degli anni 90. Al momento è una esclusiva Apple Arcade. Ne abbiamo parlato più approfonditamente a questo indirizzo. Il titolo è adrenalina pura: il giocatore dovrà sfrecciare tra un tracciato e l’altro, facendo a sportellate con i propri avversari, potenziando i veicoli, e avendo cura di raccogliere tutti i collezionatili presenti in pista per poter primeggiare. Da solo, o insieme agli altri titoli presenti in questa lista, vale il prezzo del biglietto!

GRIS+

Semplicemente un capolavoro. Gris è una ragazza persa nel suo mondo, che si trova a intraprendere un viaggio nel dolore. E’ dotata di un abito che le fornisce nuove abilità per ciascuna area esplorabile. Non ci sono nemici da battere, ma i numerosi rompicapo ambientali disseminati lungo il cammino rendono quest’avventura piacevole, rilassante e unica. GRIS+ è un’esperienza serena ed evocativa, priva di pericoli, senza frustrazioni e morte. I giocatori esploreranno un mondo meticolosamente realizzato e caratterizzato da una grafica dai tocchi delicati, da animazioni dettagliate e da un’elegante colonna

sonora originale.

Per saperne di più su Apple Arcade

Se, invece, siete alla ricerca di un joypad per godere al meglio del catalogo Apple Arcade il link da seguire è questo.