Nella terza beta di tvOS 18.2 gli screensaver di Snoopy

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la terza versione preliminare (beta) del futuro aggiornamento a tvOS 18.2, il sistema operativo per Apple TV. Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare l’update in beta attivando dalle Impostazioni l’opzione che consente di scaricare le versioni preliminari del sistema operativo.

L’update a tvOS 18.2 offre migliorie quali il supporto al rapporto di visualizzazione 21:9 tipico dei proiettori ma anche altri (le opzioni includono 16:9, 21:9, 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1, DCI 4K e 32:9). L’aggiornamento è anche in grado di individuare automaticamente il rapport di aspetto.

Novità della beta 3 di tvOS 18.2 sono l salvaschermo di Snoopy, da utilizzare in alternativa al “Viste aeree”, “Ricordi e presentazioni” o “Ritratti”.

Apple aveva riferito dell’arrivo dei salvaschermo con Snoopy a giugno, presentando tvOS 18, spiegando che in questi sono presenti Snoopy, insieme a Woodstock, che si impadronisce dello schermo dando vita a una divertente animazione per poi fermarsi a riposare in vari luoghi, fra cui la sua cuccia.

Apple TV mostra un salvaschermo dopo un numero preimpostato di minuti di inattività dello schermo. È possibile regolare le preferenze da Impostazioni > Salvaschermo, regolando il tipo di salvaschermo, la modalità di avvio, se mostrare la musica durante i podcast e altro ancora.

Apple ha una partnership con Peanuts (uno dei quadranti di Apple è con il famoso beagle Snoopy che interagisce con Woodstock e le lancette di Apple Watch; è anche possibile scegliere l’impostazione colore “Sorpresa domenicale” e la domenica lo sfondo cambierà colore per rendere omaggio al celebre fumetto domenicale). Su Apple TV+ sono disponibili episodi classici e speciali quali “Snoopy nello spazio”, programmi quali “Le avventure di Snoopy”, “In campeggio con Snoopy” e altri film della serie animata).

Come accennato, nel momento in cui scriviamo l’aggiornamento a tvOS 18.2 è distribuito come beta; la versione definitiva per tutti dovrebbe arrivare all’inizio di dicembre insieme a iOS 18.2, macOS 15.2, iPadOS 18.2, ecc.