Il Galaxy compie 10 anni e Samsung lo festeggia con sconti fino al 50%

Dieci anni fa Samsung lanciava il primo modello della serie Galaxy e per festeggiare il traguardo ha deciso di lanciare una promozione valida soltanto per poche ore.

Il dieci è il numero protagonista dell’evento a parte per gli sconti che non si fermeranno al 10% ma arriveranno fino al 50%, per la gioia di chi ne approfitterà: le offerte cominceranno infatti stasera, giovedì 10/10 (ottobre), a partire dalle ore dieci (22:00) fino all’una di notte.

Ogni dieci minuti verrà svelato un nuovo sconto che resterà valido fino alla fine della promozione, titolata con l’hashtag #PowerOf10Celebration, o fino ad esaurimento scorte. Tra i prodotti più attesi ci saranno smartphone, fotocamere e dispositivi per l’attività fisica.

La pagina promozionale alla quale collegarsi questa sera è www.samsung.it/10, tanto per restare in tema.