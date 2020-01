Cosa ci aspetta al CES 2020

Terminata da tempo la stagione degli intriganti MacWorld di San Francisco è la città dei casinò ad attrarre chi si occupa della relazione tra mondo Hi-Tech e prodotti Apple. Anche se l’azienda di Cupertino non espone al Sands o a LVCC abbiamo incontrato in questi anni tanti rappresentanti tra buyer, esperti e commerciali che affollano i padiglioni del CES alla ricerca di prodotti con cui far comunicare iPhone, iPad, Mac e da rivendere negli Apple Store di tutto il mondo.

Lo scorso anno Apple fece una incursione pubblicitaria con un grande banner sulla privacy proprio davanti all’area espositiva a voler contrastare l’invasione di pubblicità Hey Google che tappezzava tutta la città con un pizzico di ironia. Quest’anno Apple sarà presente al dibattito proprio sul tema che le sta tanto a cuore e che la distingue, almeno nelle intenzioni, dai suoi competitori.

Il CES è l’occasione per mostrare le nuove lineup di prodotto dei grandi marchi come Samsung, LG, Sony, HiSense, TCL, Panasonic e pure una enorme vetrina di startup che affollano quello che una volta era il seminterrato del Sands Expo collegato all’albergo Venetian dotato di una versione “fake” del Canal Grande che ovviamente essendo al coperto sotto un finto cielo non risente del problema dell’acqua alta della vera Venezia.

Niente argini quindi alla fantasia con migliaia di prodotti in oltre 3.600 differenti stand che il vostro inviato cercherà di coprire in 6 giorni e mezzo di maratone con migliaia foto e scambi di biglietti da visita portando a casa ovviamente solo una porzione, speriamo la più interessante e o curiosa di un enorme Circo Barnum che mischia super auto all’avanguardia con Giradischi Vintage, stampanti di materiali spaziali con lampadine di remoti prouttori cinesi.

Qui sotto trovate alcune delle immagini scattate lo scorso anno ai vari eventi e “showfloor” del CES.

In queste ore ci stanno arrivando tante anteprime di aziende espositrici per aiutarci nella visita e potete trovare diverse notizie nella nostra sezione dedicata al CES 2020 ma oltre a grandi schermi 8K, novità nella guida autonoma e l’elettrificazione in atto di tutti grandi marchi dell’auto, le novità per la domotica con nuovi prodotti e soluzioni Homekit non possiamo fare a meno di segnalarvi anche le curiosità che ci aspettano promettendovi di indagare su quelle più o meno stravaganti ed originali. Ecco un piccolo campionario…

Un Karaoke a mani libere da installare in auto, un analizzatore di urina personale che fornisce consigli personalizzati, cuffie che forniscono traduzioni automatiche, libri in realtà aumentata, indossabili che pensano alla salute del vostro cane o gatto, le soluzioni per recuperare la funzionalità di un Mac o di un PC dopo un attacco ransomware, le soundbar che si adattano al vosto salotto con l’intelligenza artificiale, sistemi per elettroencefalogrammi super portatili…

Insomma… Las Vegas ci aspetta e vi aspetta e il CES 2020 anche quest’anno sarà una miniera di novità più o meno utili o fondamentali per la nostra vita digitale….

Noi ve lo racconteremo con immagini e servizi a partire dalle primissime ore di Lunedì 6 Gennaio con tante anteprime che potete trovare nella nostra dedicata all’evento.