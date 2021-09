Segway lancia i suoi taglialerba con GPS per non uscire dal prato dell’utente

Segway si sposta dalla mobilità elettrica ai robot per il giardino e sfrutta il GPS nei suoi nuovi tosaerba. I modelli denominati Navimow si differenziano da quelli di altri produttori perché non richiedono l’installazione di un cavo perimetrale; il rasaerba sfrutta GPS e altri sensori per rimanere sempre all’interno del perimetro del prato dell’utente.

L’Exact Fusion Locating System può far restare Navimow nell’area definita, con una precisione di due centimetri. Se il segnale GPS viene perso o è debole, il produttore riferisce che l’array di sensori sul dispositivo e altri dati garantiscono lo stesso il funzionamento. È possibile indicare al Navimow dove muoversi, definire i confini (i limiti di azione) e – tramite app – programmarlo in modo da evitare determinate zone del giardino.

Il produttore riferisce che Navimow usa un algoritmo per determinare il percorso di falciatura senza incrociare i passaggi.

Secondo i dati del produttore, Navimow opera abbastanza silenziosamente (54 dB); lame controbilanciate consentono di rifinire bordi e angoli, mentre la falciatrice gradualmente taglia l’erba dall’alto fino all’altezza desiderata (tra i 3 e i 6 cm). Il rasaerba è in grado di gestire inclinazioni a 45 gradi (e quindi di falciare anche i giardini in pendenza) e vanta un grado di protezione IPX6 (impermeabile, completamente ermetico a polveri, fumi).

Non mancano funzionalità di sicurezza: è in grado di individuare e bypassare oggetti, e le lame smettono di girare se animali domestici o bambini si avvicinano troppo. In caso di pioggia, ritorna da solo alla stazione di ricarica, ma volendo è possibile disattivare il sensore per la pioggia e farlo lavorare anche quando il prato è bagnato. Se la batteria si scarica, ritorna alla base, il dispositivo si ricarica e poi torna a finire il lavoro da dove l’aveva interrotto.

I robot senza fili perimetrali richiedono maggiore manutenzione (va posizionato un perimetro con dei picchetti da sistemare ad una distanza di un metro l’uno dall’altro in modo che il filo sia teso) e chi lo utilizza deve prima realizzare un percorso che il robot seguirà durante la falciatura del giardino. Il cavo deve essere inoltre posizionato ad una distanza di circa 40 centimetri dalla fine del confine in cui il macchinario si ritroverà a falciare il prato. Tra i vantaggi di un robot tagliaerba senza filo perimetrale, la possibilità di evitare l’installazione (a terra o sotterrato) del filo.

Segway intende offrire quattro versioni del rasaerba con GPS con prezzi a partire da 1199 €. Gli altri modelli vantano batteria con maggiore autonomia, il supporto di prati più grandi, oltre al 4G e ad un sistema antifurto con GPS. Non si conosce al momento la data di arrivo nel nostro paese.