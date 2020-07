SENBONO HW07, il vero sosia di Apple Watch costa solo 21 euro

Pizza, coca-cola e patatine, ecco che con una cena del genere arrivate a spendere intorno ai venti euro. Ma se per una volta ci rinunciate, ecco che avete una piccola cifra da investire per comprarvi il sosia di Apple Watch. Sul mercato ce ne sono tanti ma pochissimi ne imitano fortemente design e funzioni come SENBONO HW07, uno smartwatch che potete per l’appunto comprare in offerta per soli 21 euro.

Le immagini pubblicitarie sono piuttosto eloquenti: cassa e cinturino sono praticamente identici a quelli di Apple Watch, così come alcuni elementi dell’interfaccia utente. Per il menu, ad esempio, si può scegliere la disposizione classica delle icone oppure l’effetto “a bolle” di Apple. Idem per i quadranti: c’è quello di Topolino che troviamo in tutti gli Apple Watch, così come il quadrante per l’attività fisica con tanto di anelli per gli obiettivi raggiunti. E si possono impostare anche delle proprie fotografie come sfondo nella modalità orologio.

Cambia invece nelle caratteristiche e nelle prestazioni, ovviamente, anche perché stiamo parlando di uno smartwatch che si posiziona in una fascia di prezzo completamente diversa. Lo schermo è da 1.54″ con risoluzione pari a 240 x 240 pixel e la batteria, da 200 mAh, promette dai 5 ai 7 giorni con un uso normale oppure fino a un mese in standby. C’è la ricarica magnetica, il Bluetooth 5.0 e la compatibilità con tutti gli iPhone a partire da iOS 8.4 e con gli smartphone Android con installata almeno la versione 4.4 del sistema operativo.

Schiacciando il pulsante laterale per almeno tre secondi si abilita la modalità SOS per chiedere aiuto ai propri contatti, operazione che si può svolgere direttamente dal polso visto che il dispositivo consente di gestire non solo gli SMS ma anche le telefonate. C’è anche un quantitativo di memoria sufficiente per archiviare qualche album musicale e controllare il tutto dal piccolo schermo, ascoltando la musica con un qualsiasi paio di auricolari TWS.

SENBONO HW07 è una buona scelta anche dal punto di vista della salute e del fitness. E’ dotato di alcune funzioni che si comportano da promemoria per ricordare di fare del movimento quando si passa per troppo tempo seduti e ricorda anche di bere periodicamente dell’acqua, molto utile soprattutto in questi giorni di afa dove è più facile disidratarsi senza accorgersene. Come altri monitora anche la qualità del sonno e la temperatura corporea ventiquattr’ore su ventiquattro. Ci sono anche i sensori per tenere d’occhio la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la quantità di ossigeno nel sangue.

E’ inoltre dotato di funzioni multi-sport per tracciare tantissime attività, dalla semplice camminata alla corsa, ma anche sport specifici come il football, il basket, il badminton, il salto della corda, l’arrampicata, il nuoto, una partita a ping pong oppure una sessione di yoga.

Con questo smartwatch al polso è anche possibile controllare la fotocamera dello smartphone a distanza, impostare le sveglie oppure un cronometro. E ci sono le funzioni trova telefono per farlo suonare quando lo si è perso di vista e, viceversa, dall’app abbinata sullo smartphone è possibile far emettere un suono all’orologio se non ci si ricorda dove è stato messo.

Come dicevamo, se siete interessati all’acquisto potete comprare SENBONO HW07 in offerta su Gearbest per soli 21 euro.