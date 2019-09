Sennheiser svela tre nuove cuffie a IFA 2019

Sennheiser ha approfittato della fiera di Berlino per presentare tre nuove cuffie: gli auricolari in-ear IE 80S BT e le cuffie MOMENTUM Wireless PXC 550 II Wireless.

I primi sono un’evoluzione degli auricolari IE 80S ed in più offrono, tra le altre cose, l’accesso ai servizi di assistenza vocale. Le nuove MOMENTUM Wireless sono invece state potenziate dalle funzioni di Noise Cancellation e Transparent Hearing, mentre le cuffie PXC 550 II Wireless rappresentano un aggiornamento del modello PXC 550 ed offrono Bluetooth 5.0, supporto del codec AAC, un nuovo pulsante Voice Assistant e l’eliminazione dei rumori provenienti dall’ambiente esterno grazie alla nuova impostazione ANC “anti-vento”.

Auricolari IE 80S BT

Oltre ad offrire un ascolto wireless, come dicevamo il nuovo modello introduce funzioni connesse come la personalizzazione tramite l’applicazione Smart Control App Sennheiser e l’accesso one-touch agli assistenti virtuali come Siri o Assistente Google.

Grazie alla soluzione neckband risultano particolarmente comodi per chi è sempre in movimento, mentre dal punto di vista della qualità audio offrono il supporto per codec ad alta risoluzione inclusi LHDC, aptX HD e AAC, risultando così in grado di elaborare bit rate elevati in modo che l’ascoltatore possa godere di supporti audio non compressi con la stessa qualità delle versioni a filo.

La qualità del suono audiofilo è garantita inoltre da un DAC AKM di alta qualità che consente di sperimentare le prestazioni audio delle capsule dinamiche di Sennheiser, dotate di driver da 10 mm e magneti al neodimio per una brillante precisione e chiarezza sonora. Il supporto di aptX Low Latency permette inoltre un’ottima sincronizzazione con i contenuti video.

Prezzi e disponibilità non sono stati ancora annunciati.

Cuffie Sennheiser Momentum Wireless

Grazie alle funzioni Auto On/Off e Smart Pause, le nuove MOMENTUM Wireless si accendono automaticamente quando vengono indossate e rilevano quando vengono tolte mettendo in pausa e riprendendo la riproduzione quando vengono indossate di nuovo. Sono progettate per essere confortevoli durante un utilizzo intensivo grazie anche alla morbida imbottitura di pelle sui padiglioni auricolari e sull’archetto, mentre le funzioni Active Noise Cancellation e Transparent Hearing consentono di isolare l’ascolto dai rumori provenienti dall’ambiente esterno.

Interessante l’assitenza vocale One-touch che, con un solo tocco, permette di rimanere connessi in movimento senza interrompere la propria attività del momento.

Tramite il solo tocco di un pulsante, la cuffia permette l’accesso agli assistenti vocali del proprio smartphone come Siri e Assistente Google (l’integrazione con Amazon Alexa sarà presto disponibile con un aggiornamento del firmware tramite l’app Sennheiser Smart Control).

Anche l’associazione del dispositivo è semplice e veloce grazie al sistema NFC e una modalità di collegamento automatico che semplifica la configurazione alla prima attivazione iniziale. Il sistema di altoparlanti è alimentato da trasduttori da 42 mm per riprodurre la profondità bilanciata e la precisione tipica di una registrazione in studio; tra le altre caratteristiche segnaliamo la compatibilità con Bluetooth 5.0 e il supporto per codec tra cui aptXTM, AAC e SBC, nonché aptXTM Low Latency.

Le nuove cuffie MOMENTUM Wireless sono attualmente disponibili in nero al prezzo di 399 euro, mentre da novembre sarà disponibile anche una variante di colore bianco opaco.

Cuffie PXC 550 II Wireless

Gli aggiornamenti rispetto al modello precedente comprendono: compatibilità con Bluetooth 5.0, supporto del codec AAC per un ascolto wireless migliore, un nuovo pulsante Voice Assistant che consente l’accesso al servizio di assistenza vocale come Siri, Assistante Google e Amazon Alexa, oltre che l’eliminazione dei rumori provenienti dall’ambiente esterno grazie alla nuova impostazione ANC “anti-vento”.

Come per gli altri due modelli mostrati in fiera, anche qui è presente il supporto aptXTM Low Latency per far sì che l’audio rimanga perfettamente sincronizzato con i media sullo schermo; inoltre queste cuffie sono dotate di un triplo array di microfoni che semplifica la connessione durante gli spostamenti ed offre chiarezza vocale nel momento in cui si impartiscono comandi vocali o si effettuano chiamate, anche in luoghi molto frequentati e quindi rumorosi.

Il controllo dei comandi avviene tramite touch pad sull’auricolare destro e permette di regolare il volume, riprodurre, mettere in pausa o saltare le tracce o accettare chiamate con un semplice tocco. La cuffia inoltre si accende e si connette automaticamente tramite Bluetooth quando viene accesa. Allo stesso modo, la funzione Smart Pause rileva quando l’ascoltatore toglie la PXC 550-II Wireless mettendo l’audio automaticamente in pausa per poi riprenderlo immediatamente al momento della riaccensione.

Offrono una durata della batteria fino a 20 ore con le cuffie collegate tramite Bluetooth e ANC e fino a 30 ore con ANC e connessione a filo e saranno disponibili a partire dal mese di ottobre al prezzo di 349 euro.

Premio EISA 2019-20 ad AMBEO Soundbar

IFA 2019 è stato anche un luogo di sorprese per Sennheiser stessa che, nel corso della fiera, ha visto premiare la sua AMBEO Soundbar con il prestigioso EISA 2019-20: presentati ogni anno dalla European Imaging and Sound Association (EISA), gli EISA Awards premiano i prodotti che combinano le tecnologie e le caratteristiche tecniche più avanzate.

In tutte le categorie che comprendono dispositivi mobili, Hi-Fi e Home Theater Audio, l’assegnazione dei premi viene valutata e decisa da 55 tra le più importanti riviste internazionali specializzate in Consumer Elecrtonics come riconoscimento ai migliori nuovi prodotti nel settore dell’elettronica di consumo.

Come dicevamo AMBEO Soundbar è stata riconosciuta dalla giuria internazionale EISA per la sua capacità di creare un’esperienza sonora coinvolgente in 3D riprodotta da un singolo dispositivo all-in-one.

Nel corso della cerimonia di premiazione è emerso che l’azienda di fatto ha riscritto le regole dell’audio tridimensionale. Oltre a gestire il Dolby Atmos ed il DTS:X e ad offrire il nuovo sistema proprietario AMBEO 3D per l’upmix dei contenuti stereo e 5.1, questo sistema integrato in un solo apparecchio garantisce un ascolto avvolgente e cinematografico con ogni sorgente.

I suoi 13 altoparlanti, tra cui 6 woofer da 4” e due unità up-firing, lavorano all’unisono per ricreare un fronte sonoro sorprendentemente realistico, con alti nitidi e bassi profondi: inoltre la procedura sviluppata dal costruttore per la calibrazione ambientale, col microfono in dotazione, garantisce un risultato sempre ottimale.

Trovate maggiori informazioni su AMBEO Soundbar in questo nostro articolo.