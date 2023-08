Serie su DAZN e SKY 2023 e 2024, come risparmiare al massimo

Il campionato di Serie A è ormai alle porte, con il fischio d’inizio previsto già per questo sabato 19 agosto. La corsa agli abbonamenti è iniziata e anche se le strade per risparmiare sono ormai un lontano ricordo, è possibile comunque utilizzare alcuni trucchetti per ridurre il costo dell’abbonamento il più possibile. Ecco come risparmiare su DAZN e dove vedere le partite di Serie A.

Anzitutto, anche per quest’anno sarà DAZN la piattaforma di riferimento, visto che sarà l’unica a trasmettere in esclusiva 7 partite su 10 a settimana, con 3 partite in co esclusiva con Sky. Ecco, allora, la prima domanda: dove guardare le partite? Sky o DAZN?

Di seguito vi proponiamo il calendario delle prime quattro giornate, con l’indicazione della piattaforma dove saranno trasmesse. Non esiste ancora il palinsesto definitivo dalla quinta giornata in avanti.

1ª giornata Serie A: 19-20-21 AGOSTO 2023

Empoli-Verona , sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Frosinone-Napoli , sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, sabato 19 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Genoa-Fiorentina , sabato 19 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN]

, sabato 19 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN] Inter-Monza , sabato 19 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky]

, sabato 19 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky] Roma-Salernitana , domenica 20 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, domenica 20 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Sassuolo-Atalanta , domenica 20 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, domenica 20 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Lecce-Lazio , domenica 20 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky]

, domenica 20 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky] Udinese-Juventus , domenica 20 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN]

, domenica 20 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN] Torino-Cagliari , lunedì 21 agosto 2023 alle ore 18:30 [su DAZN e Sky]

, lunedì 21 agosto 2023 alle ore 18:30 [su DAZN e Sky] Bologna-Milan, lunedì 21 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN]

2ª giornata Serie A: 26-27-28 AGOSTO 2023

Frosinone-Atalanta , sabato 26 agosto 2023 alle ore 18:30 [su DAZN e Sky]

, sabato 26 agosto 2023 alle ore 18:30 [su DAZN e Sky] Monza-Empoli , sabato 26 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, sabato 26 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Verona-Roma , sabato 26 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN]

, sabato 26 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN] Milan-Torino , sabato 26 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky]

, sabato 26 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky] Fiorentina-Lecce , domenica 27 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, domenica 27 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Juventus-Bologna , domenica 27 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, domenica 27 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Lazio-Genoa , domenica 27 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky]

, domenica 27 agosto 2023 alle ore 20:45 [su DAZN e Sky] Napoli-Sassuolo , domenica 27 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN]

, domenica 27 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN] Salernitana-Udinese , lunedì 28 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, lunedì 28 agosto 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Cagliari-Inter, lunedì 28 agosto 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN]

3ª giornata Serie A: 1-2-3 SETTEMBRE 2023

Sassuolo-Verona , venerdì 1 settembre 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, venerdì 1 settembre 2023 alle ore 18:30 [esclusiva DAZN] Roma-Milan , venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN]

, venerdì 1 settembre 2023 alle ore 20:45 [esclusiva DAZN] Bologna-Cagliari , sabato 2 settembre ore 18:30 [su DAZN e Sky]

, sabato 2 settembre ore 18:30 [su DAZN e Sky] Udinese-Frosinone , sabato 2 settembre ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, sabato 2 settembre ore 18:30 [esclusiva DAZN] Atalanta-Monza , sabato 2 settembre ore 20:45 [su DAZN e Sky]

, sabato 2 settembre ore 20:45 [su DAZN e Sky] Napoli-Lazio , sabato 2 settembre ore 20:45 [esclusiva DAZN]

, sabato 2 settembre ore 20:45 [esclusiva DAZN] Inter-Fiorentina , domenica 3 settembre ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, domenica 3 settembre ore 18:30 [esclusiva DAZN] Torino-Genoa , domenica 3 settembre ore 18:30 [esclusiva DAZN]

, domenica 3 settembre ore 18:30 [esclusiva DAZN] Empoli-Juventus , domenica 3 settembre ore 20:45 [su DAZN e Sky]

, domenica 3 settembre ore 20:45 [su DAZN e Sky] Lecce-Salernitana, domenica 3 settembre ore 20:45 [esclusiva DAZN]

4ª giornata Serie A: 16-17-18 SETTEMBRE 2023

Juventus-Lazio , sabato 16 settembre 2023 alle ore 15:00 [esclusiva DAZN]

, sabato 16 settembre 2023 alle ore 15:00 [esclusiva DAZN] Inter-Milan , sabato 16 settembre 2023 alle ore 18:00 [esclusiva DAZN]

, sabato 16 settembre 2023 alle ore 18:00 [esclusiva DAZN] Genoa-Napoli , sabato 16 settembre ore 20:45 [su DAZN e Sky]

, sabato 16 settembre ore 20:45 [su DAZN e Sky] Cagliari-Udinese , domenica 17 settembre ore 12:30 [su DAZN e Sky]

, domenica 17 settembre ore 12:30 [su DAZN e Sky] Frosinone-Sassuolo , domenica 17 ore 15:00 [esclusiva DAZN]

, domenica 17 ore 15:00 [esclusiva DAZN] Monza-Lecce , domenica 17 ore 15:00 [esclusiva DAZN]

, domenica 17 ore 15:00 [esclusiva DAZN] Fiorentina-Atalanta , domenica 17 settembre ore 18:00 [esclusiva DAZN]

, domenica 17 settembre ore 18:00 [esclusiva DAZN] Roma-Empoli , domenica 17 settembre ore 20:45 [esclusiva DAZN]

, domenica 17 settembre ore 20:45 [esclusiva DAZN] Salernitana-Torino , lunedì 18 settembre ore 18:00 [esclusiva DAZN]

, lunedì 18 settembre ore 18:00 [esclusiva DAZN] Verona-Bologna, lunedì 18 settembre ore 20:45 [su DAZN e Sky]

Ad ogni modo, esistono applicazioni che permettono di conoscere l’esatta piattaforma in cui poter guardare le partite. Ad esempio, JustWatch, di cui vi abbiamo parlato in questo precedente articolo.

Abbonamento DAZN, come risparmiare

Purtroppo, anche quest’anno DAZN ha optato per rincari e limitazioni che non permetteranno di condividere l’account, anche se di fatto il piano PLUS consente la visualizzazione in contemporanea su due dispositivi, anche se non collegati alla stessa rete WiFi domestica.

Prezzo DAZN Standard

L’abbonamento Standard prevede la visione in contemporanea di due dispositivi, ma solo se connessi sotto la stessa rete WiFi. Questo vuol dire che, se due utenti sono sotto lo stesso tetto, potranno guardare in contemporanea su due dispositivi, solo se questi sono collegati alla stessa rete; la visione in contemporanea su un dispositivo collegato al WiFi di casa e l’altro sotto rete 5G non sarà consentita.

Questo abbonamento costa 40,99 euro al mese, con possibilità di disdire in qualsiasi momento. Attenzione, però: se non volete incappare nel rinnovo automatico per il mese successivo, sarà necessario disdire con 30 giorni di anticipo. Questo vuol dire che, se avete intenzione di guardare DAZN un solo mese, senza rinnovo, dovrete disdirlo praticamente lo stesso giorno in cui vi abbonate. Naturalmente, la visione sarà consentita per il mese pagato.

Facendo i calcoli, considerando che il campionato inizia ad agosto 2023 e termina a maggio 2024, utilizzando questo metodo di pagamento mensile, andrete a spendere 409,99 euro per vedere l’intero campionato di Serie A.

Tranquilli, c’è un modo per risparmiare. Scegliendo, infatti, l’abbonamento annuale, quindi 12 mesi obbligatori, ma con pagamenti mensili, il costo sarà di 30,99 euro al mese. Questo vuol dire che per l’intera durata di 12 mesi pagherete 371,88 euro.

Non è finita. Perché scegliendo, invece, di pagare un intero anno in un’unica soluzione, il costo dell’abbonamento sarà di 299,00 euro. Questa è la soluzione più economica possibile offerta da DAZN.

I più maliziosi potrebbero pensare di dividere questa spesa con amici o familiari che tifano altre squadre. Consideriamo, ad esempio, il caso di uno juventino e un milanista. Al di là degli scontri diretti, le due squadre difficilmente, giocheranno in contemporanea. I due tifosi, dunque, potrebbero pensare di dividersi il costo annuale e pagare, così, solo 150 euro per l’intera stagione. Attenzione, questo sistema, pur potendo funzionare, è vietato dal contratto utente di DAZN.

Prezzo DAZN Plus

L’abbonamento Plus prevede la visione in contemporanea di due dispositivi, anche se non connessi alla stessa rete WiFi domestica. Questo vuol dire che, se due utenti sono sotto lo stesso tetto, potranno guardare in contemporanea su due dispositivi: uno con la rete WiFi, l’altro con una rete 5G o con diversa rete WiFi. In teoria, dunque, due utenti possono guardare DAZN anche da case differenti, con differenti WiFi.

Questo abbonamento costa 55,99 euro al mese, con possibilità di disdire in qualsiasi momento. Anche in questo caso vale, però, la regola della disdetta con 30 giorni di anticipo: se non volete incappare nel rinnovo automatico per il mese successivo, sarà necessario disdire con 30 giorni di anticipo. Questo vuol dire che, se avete intenzione di guardare DAZN un solo mese, senza rinnovo, dovrete disdirlo praticamente lo stesso giorno in cui vi abbonate. Naturalmente, la visione sarà consentita per il mese pagato.

Facendo i calcoli, considerando che il campionato dura 10 mesi, utilizzando questo metodo di pagamento mensile, andrete a spendere 559,90 euro per vedere l’intero campionato di Serie A.

anche qui, però, non mancano i modi per risparmiare. Scegliendo, infatti, l’abbonamento annuale, quindi 12 mesi obbligatori, ma con pagamenti mensili, il costo sarà di 45,99 euro al mese. Questo vuol dire che per l’intera durata di 12 mesi pagherete 551,88 euro.

Non è finita. Perché scegliendo, invece, di pagare un intero anno in un’unica soluzione, il costo dell’abbonamento sarà di 449,00 euro. Questa è la soluzione più economica possibile offerta da DAZN Plus.

anche qui vale il discorso di prima. I più maliziosi potrebbero pensare di dividere questa spesa con amici o familiari che tifano altre squadre. Consideriamo, ad esempio, il caso di due juventini e due milanisti. Al di là degli scontri diretti, le due squadre difficilmente, anzi mai, giocheranno in contemporanea. I quattro tifosi, dunque, potrebbero pensare di dividersi il costo annuale e pagare, così, solo 112,25 euro per l’intera stagione.

Quando è il turno della Juve, sarebbero i due tifosi juventini a guardare DAZN; viceversa, quando gioca il Milan, sarebbero i milanisti ad occupare i due slot di visione contemporanea. Purtroppo, anche questo sistema, pur potendo funzionare, è vietato dal contratto utente di DAZN.

Come risparmiare al massimo

C’è, però, una nuova scappatoia che è da verificare sul campo che permetterebbe di ottenere una sorta di abbonamento PLUS ad un costo ancora inferiore: DAZN + TivùSat.

Quest’anno, infatti, DAZN sarà visibile tramite canali satellitari anche su TivùSat al costo aggiuntivo di 7,50 euro al mese.

Bene. Facciamo due conti. L’abbonamento standard costa 299 euro tramite pagamento annuale in un unica soluzione. A questi aggiungiamo 90 euro di canone annuale per il canale DAZN su TivùSat, per un totale di 389 euro.

Sebbene le FAQ DAZN specifichino che la visione del canale TivùSat occupi uno slot (escludendo dunque la visione su due dispositivi in contemporanea), in chat sul supporto clienti ci hanno confermato che così non è: chi ha DAZN Standard potrà guardare le partite in streaming, anche se un altro utente sta guardando il canale Zona DAZN su TivùSat.

In questo modo, praticamente si potrebbe avere una sorta di DAZN Plus (due visioni in contemporanea: una Zona DAZN, l’altro via streaming), spendendo ancor meno. Certo, c’è da fare una considerazione: se anche già avete parabola satellitare e TV adatto dovete aggiungere i costi della smart card e del modulo CAM a circa 80 €. Chi deve acquistarli non risparmierebbe rispetto alla sottoscrizione diretta di un abbonamento dAZN Plus. Chi, invece, è già in possesso di tutto quel che serve per guardare DAZN su TivùSat, potrebbe spendere meno, per ottenere due visioni in contemporanea sotto reti WiFi differenti.

Verificheremo l’efficacia di questa opzione con la prima giornata di campionato ma sarà pure da vedere se DAZN lasci la porta aperta in una prima fase e poi si riservi di applicare effettivamente le regole più restrittive della FAQ, in ogni caso i 7,50 € mensili di TivùSat si possono disdire in qualsiasi momento.

A questo indirizzo una guida su come vedere le partite di DAZN utilizzando una chiavetta Fire TV.