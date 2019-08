Share Now testa il car sharing a lungo termine a Milano

Da pochi minuti a un’intera settimana: Share Now (dall’unione di DriveNow e car2go) e lancia un progetto pilota dedicato al car sharing a lungo termine nelle città di Milano, Amburgo e Vienna. Anche Seattle, negli Stati Uniti d’America, sarà una delle città pilota ed offrirà il servizio a partire dagli inizi di settembre. Da oggi, dunque, tutti i clienti milanesi avranno la possibilità di noleggiare un veicolo in sharing fino a un massimo di sette giorni tramite l’app di car2go e quella di DriveNow.

“Con il lancio di questo nuovo progetto, ci siamo prefissati l’obiettivo di colmare una lacuna nelle esigenze di mobilità dei nostri utenti che così, ancora più facilmente, potranno fare a meno della loro auto privata.” – spiega Olivier Reppert, CEO di Share Now – “Il nostro servizio, infatti, offre una soluzione assolutamente flessibile per ogni necessità: ad esempio, dal noleggio quotidiano di una smart per un appuntamento di lavoro in città, al noleggio più lungo di una vettura BMW per una vacanza in famiglia di qualche giorno”.

Come funziona

Il processo di noleggio di un veicolo a lungo termine rimane invariato rispetto a quello quotidiano: sarà sufficiente possedere un account car2go e/o DriveNow per prenotare e utilizzare uno dei 1.500 veicoli disponibili nella flotta milanese di #sharenow. Prima di iniziare il noleggio, basterà selezionare la tariffa desiderata via app, scegliendo tra il costo standard al minuto, il pacchetto orario (tariffa fissa) o quello giornaliero (tariffa flex).

Al termine del viaggio, ad esempio dopo una settimana, l’auto dovrà essere riportata e parcheggiata all’interno dell’area operativa per concludere il noleggio, come avviene abitualmente. Il servizio di car sharing a lungo termine non sarà reso disponibile per i veicoli elettrici della flotta di Share Now, con cui sarà possibile utilizzare la tariffa al minuto oppure i pacchetti orari (fino ad un massimo di 6 ore).

Prezzi

Il costo del car sharing a lungo termine di Share Now è costituito da due componenti: un prezzo base, che varia a seconda dei giorni e del modello dell’auto, e una tariffa per ogni chilometro percorso, che varia a seconda della vettura selezionata. Ad esempio, noleggiare una smart per il weekend (48h) costerà 79,99€ (modello fortwo), 89,99€ (modello forfour) oppure 109,99€ (modello cabrio), a cui si sommeranno 15 centesimi per ogni chilometro percorso.

Utilizzare, invece, una vettura BMW per un’intera settimana verrà a costare 219,99€ a cui aggiungere 19 centesimi al chilometro. Al termine del noleggio non sarà necessario rifornire il serbatoio prima di restituire il veicolo. Sarà comunque possibile effettuare il rifornimento presso qualsiasi distributore a proprie spese oppure gratuitamente presso i benzinai convenzionati (Q8 per car2go e TotalErg per DriveNow), presentando l’apposita card che si trova nel veicolo #sharenow. Sono inclusi nel servizio i costi di manutenzione, dell’assicurazione e del parcheggio sulle strisce pubbliche (esclusivamente all’interno dell’area operativa di Milano).

La prima fase del progetto pilota è stata già avviata a Milano, Vienna e Amburgo e successivamente sarà attivata a Seattle, dove Share Now vuole testare l’esperienza e il feedback dei clienti per poi portare il servizio anche in altre località. In una seconda fase del progetto verrà implementato un sistema di prenotazione più completo, grazie al quale i veicoli potranno essere prenotati con largo anticipo tramite apposito form online.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.