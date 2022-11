Smartmi 1S la stufetta smart che riscalda con intelligenza a poco più di 100 €

Smartmi 1S è un’interessante stufetta smart dotata di funzionalità avanzate perfette per chi cerca un sistema di riscaldamento facilmente trasportabile in casa, in vendita a poco più di 100 euro con spedizione gratis.

Smartmi 1S è dotata di un metodo di riscaldamento per convezione, non c’è ventola all’interno quindi nessuna circolazione dell’aria forzata per il riscaldamento, sistema che, oltre ad essere più silenzioso, ha un minore impatto sull’umidità dell’ambiente impedendo che l’aria diventi troppo asciutta.

Leggero e compatto Smartmi 1S, grazie al design minimale è adatto a diverse tipologie di spazi; ha un peso di soli 5 kg e può essere dunque spostato con facilità in caso di necessità. Nonostante ciò, questa stufetta elettrica ha un corpo robusto, in metallo ispessito, resistente, realizzato in lamiera zincata di alta qualità spessa 0,6 mm, con rivestimento elettrostatico.

Il punto di forza sono senza dubbio le funzionalità smart, fra cui citiamo la funzione di spegnimento automatico e la protezione da surriscaldamento.

Il radiatore riscaldatore interrompe automaticamente l’alimentazione quando il corpo viene inclinato di oltre 45° o la temperatura della cavità interna supera gli 85°C.

Disponibile anche una modalità di riscaldamento a temperatura costante, dedicata ad un maggior comfort e a un maggiore risparmio energetico.

Regolando la manopola di controllo della temperatura su una temperatura confortevole, lo Smartmi 1S manterrà una temperatura costante in base alla temperatura pre-impostata.

Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, il dispositivo interrompe automaticamente il riscaldamento, mentre quando è inferiore alla temperatura impostata, continuerà automaticamente a riscaldare.

Non può mancare il display LDC, su cui è possibile controllare tutte le informazioni indispensabili e impartire i comandi, e la connessione via wireless che permette di interagire con la Smartmi 1S attraverso l’applicazione Mijia dedicata e di comandare il dispositivo anche da remoto, verificandone il funzionamento.

Smartmi 1S si acquista a poco più di 100 euro cliccando questo link diretto, con spedizione gratuita dalla Germania.