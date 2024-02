Nel quarto trimestre iPhone in testa alle spedizioni smartphone. La classifica

Le ricerche di mercato di Canalys evidenziano una crescita nelle spedizioni smartphone nel quarto trimestre del 2023, con un +8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a 319,5 milioni di unità, ed è ancora iPhone il re delle vendite a livello globale.

Le spedizioni totali nel 2023 ammontavano a 1,14 miliardi di unità, e avevano visto un declino del 4% rispetto al 2022. Nonostante difficoltà in alcuni mercati-chiave, Apple si colloca nella posizione al vertice della classifica di Canalys, con un 20% di market share e 229,2 milioni di unità spedite nel 2023.

A tallonare nella nella classifica la Casa di Cupertino c’è Samsung, con 225,4 milioni di unità e il 20% di market share.

Xiaomi consolida la terza posizione con il 13% di market share e 146,4 milioni di unità spedite. OPPO e TRANSSION si classificano al quarto e al quinto posto, rispettivamente con il 9% e l’8% di market share.

“Investire sull’AI on-device per il segmento di fascia alta ed espandere le spedizioni nel segmento di fascia medio-bassa, diventeranno indicazioni strategiche per i vendor di smartphone nel 2024”, riferisce Toby Zhu, Senior Analyst di Canalys. “L’AI spazierà come differenziazione a livello di prodotto e come strategia operativa e aziendale in modo variabile tra i produttori”, spiega ancora Zhu, prevedendo per Samsung l’uso dell’AI generativa nella sua strategia di prodotto a lungo termine. Anche vendor cinesi quali Xiaomi, vivo, OPPO e HONOR hanno presentato nel mercato domestico dispositivi con funzionalità AI integrate.

Canalys riferisce ancora della riduzione del costo di alcuni componenti nel corso dello scorso anno, elemento che ha permesso ai vendor di incrementare i margini di profitto e sviluppare prodotti competitivi.

