Smartphone Xiaomi, la nuovissima serie Redmi Note 9 in offerta speciale solo oggi su Amazon

I nuovi smartphone Xiaomi della famiglia Redmi Note 9 sono appena arrivati in Italia e per poche ore si possono comprare già in sconto su Amazon. L’offerta segue quella appena lanciata sui Mi TV, anch’essi disponibili nel nostro paese da oggi e proposti a prezzo di lancio con uno sconto di 100 euro.

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 dispone di un processore MediaTek Helio G85 che lo rende il primo smartphone al mondo dotato del nuovo chipset. E’ dotato di una batteria da 5.020 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W, fotocamera frontale da 13 MP e una fotocamera principale da 48 MP, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP, lente macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.

Come la versione Pro, è dotato di modulo NFC, jack per cuffie e un blaster IR. Redmi Note 9 è disponibile in tre colori: Midnight Grey, Forest Green e Polar White, nelle versioni 3 GB + 64 GB e 4 GB + 128 GB, rispettivamente al prezzo di 199,90 euro e 229,90 euro. Come dicevamo è già in vendita su Amazon: in questo caso l’offerta è attualmente attiva solo sul modello 3 GB + 64 GB, scontato di 20 euro. Lo pagate quindi soltanto 179,90 euro spedizione inclusa.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro è invece la versione evoluta dello smartphone poc’anzi citato: presenta un DotDisplay da 6,67” senza notch, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, un sensore per le impronte digitali montato lateralmente e un nuovo design del modulo della fotocamera frontale.

La batteria ha una capacità di 5.020 mAh che supporta la funzionalità di ricarica rapida da 30 W e che consente fino a due giorni di autonomia. Questo telefono è disponibile in tre colorazioni: Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White, nella variante da 6 GB + 64 GB e da 6 GB + 128 GB rispettivamente al prezzo di 269,90 euro e 299,90 euro.

Anche in questo caso l’offerta attualmente attiva su Amazon riguarda il modello più economico e lo sconto è di 20 euro: lo comprate quindi per 249,90 euro.

Per il momento le varianti più performanti e capienti di entrambi gli smartphone sono invece acquistabili soltanto presso i Mi Store, i principali operatori telefonici e tutte le principali catene di distribuzione. L’offerta su Amazon dei restanti due di cui vi abbiamo appena parlato invece sarà attiva soltanto per queste prime ventiquattro ore.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Su Amazon è possibile acquistare in offerta anche lo smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite. Dotato di un display AMOLED 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo, monta una quad camera da 64 MP su sensore Sony IMX686. Può acquisire immagini in slow motion a 960 fps, riprese video in 4K e modalità Vlog.

E’ in vendita in tre colorazioni – Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple – nella versione 6 GB + 64 GB al prezzo di 369,90 euro ma al momento su Amazon lo potete comprare in sconto di 20 euro, quindi a 349,90 euro.

La versione 6 GB + 128 GB in Glacier White e Midnight Black è invece attualmente disponibile in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,90 euro.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G è invece il quarto ed ultimo della serie presentata nelle scorse ore: dispone di una quad camera AI da 48 MP e un display AMOLED TrueColor da 6,57” ed utilizza il processore Qualcomm Snapdragon 765 5G e il modem X52 per la connettività 5G.

Questo smartphone sarà in vendita a partire da inizio giugno su mi.com, presso i Mi Store autorizzati e anche su Amazon, oltre che nelle principali catene di distribuzione e nei principali operatori telefonici nelle versioni 6 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB, rispettivamente al prezzo di 369,90 euro e 399,90 euro, nelle colorazioni Cosmic Grey, Dream White e Aurora Blue.