Gli interruttori smart iotty ora sono compatibili con l’app SmartThings

Da oggi iotty si arricchisce di un nuovo importante elemento: la compatibilità con SmartThings, l’applicazione e il sistema domotico di Samsung commercializzato da Vodafone che permette di controllare più dispositivi domestici da un’unica piattaforma.

Associare i dispositivi iotty all’app è semplicissimo: è sufficiente creare un account o fare login a SmartThings. Quindi, per individuare tutte le placche, basterà selezionare la voce Aggiungi dispositivo e cercare tra i marchi la dicitura iotty Smart Devices.

Successivamente verrà richiesto all’utente di inserire le proprie credenziali dell’account iotty e di impostare i nomi delle stanze in cui lo switch è installato per agevolarne il controllo. Pochi passaggi e il gioco è fatto.

Ovviamente si potranno creare programmi e scenari personalizzati, ricevere suggerimenti dall’applicazione in base alle proprie abitudini per avere una casa ancora più Smart: questo aggiornamento rappresenta un nuovo passo in avanti per iotty nel suo percorso di espansione nel settore della Smart Home.

Per chi volesse approfittare fin da subito di questa novità e potenziare il proprio sistema domestico intelligente, può acquistare l’interruttore iotty (modello I3 per le misure standard delle scatole a muro 503) ain confezione singola, in kit da 3 o da 5 placche, con prezzi a partire da 79 euro. Si può acquistare direttamente online su Amazon Italia: le placche sono disponibili in cinque varianti di colore: bianco, nero, grigio, azzurro e sabbia.

Ricordiamo che iotty è stata fondata nel 2017 con sede oggi a Porcia (PN) da due aziende italiane che operano nel campo dell’elettronica, nella progettazione e produzione di PCB, nel campo dell’IoT e nello sviluppo di software.

Alla base del business c’è la volontà di offrire agli utenti prodotti Smart dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, innovativi e facili da usare, grazie alla compatibilità con le principali piattaforme di automazione domestica. Oggi l’azienda conta più di 30 tra dipendenti e collaboratori, ha 4 sedi tra Italia e Stati Uniti, una filiale in Francia e Germania e un reparto industriale a Shenzhen in Cina.

