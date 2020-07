Smartwatch fitness e notifiche per tutte le tasche, si parte da appena 12 euro

Sono ormai tra gli accessori indispensabili per ogni nativo digitale, ottimi compagni nel quotidiano e durante l’allenamento fisico. Stiamo parlando degli smartwatch universali, compatibili con iOS e Android. Sono sempre più economici e non rinunciano a moltissime funzionalità. Ecco quattro modelli in offerta, a partire da poco più di 12 euro.

Iniziamo con quello che, certamente, è il più noto: Zeblaze. E particolarmente elegante e propone un look tradizionale, che non rinuncia al supporto SIM per effettuare chiamate anche senza abbinamento allo smartwatch. Tra le sue altre caratteristiche la presenza di un ampio schermo, una unità touch con tecnologia IPS da 1,53 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel.

A bordo ospita Android 5.1, mosso da una CPU MTK6580 Quad core a 1.0GHz, con 1 GB di RAM a supporto a 16 GB di memoria integrata. Non manca neppure una fotocamera da 2,0 MP, per qualche spy foto. Si tratta, insomma, di un vero e proprio smartphone da allacciare al polso. E’ compatibile con iOS 9.0 e Android 5.1, o versioni successive di sistema, e si basa sul protocollo BT 4.0 per connettersi al proprio smartphone e sincronizzare informazioni e notifiche.

Al momento si acquista in offerta su eBay a 89,99 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Davvero particolare è anche il Q12B, che potremmo descrivere, ad una prima occhiata, come un Apple Watch fumettoso. Saranno, infatti, i suoi colori sgargianti, fatto sta che sembra adatto ad un pubblico più giovane, disponibile in blu acceso o rosa.

Propone un display da 1,44 pollici, quindi molto ampio, con risoluzione 128×128, un chip RDA8955, e offre un peso di 122 grammi. La batteria è, invece, da 400 mAh, che permette lunga durata e si ricarica in appena 2 ore. Anche in questo caso non manca la camera frontale per i selfie, né tutte le funzionalità fitness che aiutano l’utente a tracciare i propri movimenti.

Al momento si acquista in sconto su eBay direttamente da qui a 18,99 euro.

Se volete qualcosa di più minimale, in grado di mimetizzarsi come se fosse un orologio tradizionale, allora potreste scegliere il modello S20 di SENBONO. Richiama un po’, nelle forme e nelle watch faces, lo stile di Amazfit. Propone funzionalità standard per uno smartwatch del genere, con sensore per il calcolo del battito cardiaco e possibilità di tenere traccia di passi, calorie bruciate, distanza percorsa, oltre a poter far affidamento per il tracking di diverse discipline sportive.

Clicca qui per acquistarlo a 21,29 euro.

Dulcis in fundo il modello SKEI, che dei precedenti modelli eredita le funzioni notifiche e tracking, ma le inserisce in un design molto più pesanti, quasi un rugged. Sembra un cronografo classico, e gode di certificazione 5ATM, anche se il produttore non lo indica come uno smartwatch con cui poter nuotare. La cassa ricoperta da una gomma spessa lo rende la scelta più idonea per i lavori pesanti, essendo protetto da urti accidentali ed eventuali graffi.

E’ proprio questo il modello più economico, che si acquista sempre su eBay a 12,72 euro, cliccando direttamente qui.

