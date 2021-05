Smartwatch Y68, su Amazon a 9,99€: prezzo bomba con coupon

Un codice sconto su Amazon porta lo smartwatch Y68 da 24,99 ad appena 9,99 euro. Un vero affare per chi fosse alla ricerca di un orologio sportivo con funzioni di notifica. Clicca qui per comprarlo direttamente su Amazon.

A livello estetico presenta una forma squadrata, quindi come Apple Watch, con un display da 1,44 pollici con risoluzione di 240 x 240 px, mentre le sue principali funzioni si focalizzano sul fitness e la salute di chi lo indossa. L’orologio può misurare simultaneamente i dati della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna, tutti visibili nell’interfaccia 3 in 1.

Non manca anche il monitoraggio del sonno in tempo reale, che consente a chi lo indossa di conoscere meglio la qualità del sonno e apportare miglioramenti relativi per uno stile di vita più sano.

Tornando al fitness, invece, il tracker supporta 3 modalità di movimento tra cui corsa, salto e sit-up, potendo registrare con precisione i dati sportivi di tutto il giorno, come passi, distanza percorsa e calorie bruciate.

Ovviamente, non manca la possibilità di abbinarlo allo smartphone, così da poter ricevere notifiche come messaggi, anche da app terze, chiamate o notifiche dai social e mail.

L’orologio è certificato IP67, così che potrà essere indossato anche mentre ci si lava le mani, potendo resistere a sudore e pioggia leggera.

Supporta qualsiasi smartphone con bluetooth 4.0, o versioni successive, ed è compatibile con Android 4.4 e versioni successive, o iOS 8.0 e versioni successive. Gode di una batteria da 100mAh, con dimensioni del quadrante di 42 x 37 mm, per un peso complessivo di appena 25 grammi.

L’orologio ha un costo di listino di 24,99 euro, ma utilizzando su Amazon il codice sconto BE5D66OZ lo si pagherà appena 9,99 euro. Clicca qui per acquistarlo.