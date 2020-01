Solo 20,93 euro per Alfawise S16, lo smartwatch per il fitness con schermo circolare a colori

Sono ormai davvero tanti gli smart watch sportivi accessibili a tutti. Non è più necessario spendere cifre da capogiro per mettersi al polso una periferica funzionale e dal design moderno. Alfawise S16 ne è la prova lampante: solo 20,93 euro per un fitness watch con schermo rotondo, dal look classico, e con display a colori. Clicca qui per acquistarlo in offerta lampo.

Alfawise S16 è uno smartwatch dal design molto minimale e moderno, con un corpo in lega di zinco, che tra le diverse funzionalità include quelle per il monitoraggio della salute. Il cinturino bicolore in silicone risulta molto confortevole e certamente alla moda.

Per quanto concerne il reparto fitness, Alfawise S16 è in grado di tracciare otto sport, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, e altre ancora, oltre a monitorare la frequenza cardiaca, tracciare i dati del sonno, della pressione sanguigna, e di calcolare la presenza di ossigeno nel sangue.

Nel tracciare le attività sportive, l’orologio è in grado di tenere traccia del tempo, del passo, dei chilometri percorsi e delle calorie bruciate. Il display della periferica è da 1,22 pollici, con diverse watchfaces disponibili.

Oltre al reparto fitness, l’orologio offre all’utente la possibilità di leggere direttamente dal polso le notifiche più importanti in entrata sullo smartphone, come promemoria di chiamata, messaggi WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, LINE, e altre ancora.

Tra le altre funzioni anche quella di cronometro, sveglia, promemoria sedentarietà, trova telefono, remote control per la camera dello smartphone, oltre a segnalare le informazioni del meteo, e offrire il controllo della musica in riproduzione su smartphone.

Quanto ad autonomia, Alfawise S16 assicura uno standby di 30 giorni grazie alla batteria da 170 mAh, con possibilità di coprire una settimana di utilizzo con una singola ricarica. L’orologio smart è compatibile con Android 5.1, o versione successiva, e iOS 8 e versioni successive. La UI è tradotta anche in italiano.

Lo smartwatch pesa appena 55 grammi circa, e ha dimensioni di 10,80 x 7,50 x 5,50 cm.Si acquista al momento in offerta lampo a 20,93 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.