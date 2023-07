Solo 375 per il Mini PC Blackview MP200, in sconto pre-Amazon Prime Day

Blackview, marchio rinomato nel panorama tecnologico, ha recentemente lanciato il suo ultimo Mini PC, il Blackview MP200. Questo modello si distingue per una serie di specifiche impressionanti, tra cui un design compatto e portatile, un processore Intel® Core™ i5-11400H di grande potenza, 16GB di RAM con la possibilità di espansione fino a 128GB, e memoria SSD da 512GB, che può essere incrementata fino a 2TB. Da oggi fino all’Amazon Prime Day 2023, è possibile approfittare di sconti vantaggiosi su questo versatile Mini PC.

Uno degli aggiornamenti principali del Blackview MP200 riguarda la sua comodità d’uso. Il suo guscio ultra-compatto, infatti, misura soltanto 183,2 mm x 150 mm x 75,5 mm, dimensioni minori di un foglio A4, ed è estremamente leggero, pesando soltanto 690g.

Le dimensioni ridotte rendono il Blackview MP200 facilmente posizionabile anche in spazi limitati e trasportabile per lavoro, studio e intrattenimento in movimento.

In aggiunta, il Mini PC è dotato di un supporto hardware antiscivolo. Questo non solo previene il rischio di ribaltamento dell’apparecchio, ma contribuisce anche a una migliore dissipazione del calore, aumentando la stabilità complessiva del sistema.

Il supporto antiscivolo riduce inoltre l’ingombro dei cavi, assicurando un ambiente di lavoro ordinato e organizzato. Queste caratteristiche offrono un grado di comodità e comfort superiore, migliorando l’efficienza nelle attività lavorative, di intrattenimento e di apprendimento.

Il Blackview MP200 vanta un processore Intel® Core™ i5-11400H di 11a generazione, che può raggiungere frequenze fino a 4,5 GHz. È inoltre dotato di 16GB di RAM DDR4, espandibili fino a 128GB, e di un SSD da 512GB, che può essere ampliato fino a 2TB mediante l’aggiunta di un HDD. Queste caratteristiche ne assicurano un’ottima fluidità di esecuzione, sia che si tratti di applicazioni lavorative, di intrattenimento o di studio.

Per garantire un funzionamento fluido anche durante lunghe sessioni di lavoro intensivo o con applicazioni particolarmente esigenti, il MP200 è equipaggiato con una ventola di raffreddamento di grandi dimensioni e con pasta termica.

Anche in situazioni di sovraccarico ad alte prestazioni, il Mini PC riesce a mantenere temperature di funzionamento sotto controllo, offrendo un’esperienza utente confortevole e performante. Il sistema di raffreddamento è progettato in modo intelligente, con un efficace riduzione del rumore, che mantiene l’ambiente di lavoro silenzioso e gradevole.

La combinazione tra un processore Intel® Core™ i5-11400H di 11a generazione, 16GB di RAM e un SSD da 512GB si traduce in prestazioni fluide, rapide e efficienti. L’Intel Core i5-11400H, con il suo potente esacore a dodici thread, può affrontare con facilità task multipli e applicazioni ad alta intensità di calcolo, mentre la grande quantità di RAM e lo spazio su disco SSD assicurano un’esperienza utente ottimale.

Inoltre, l’espandibilità della memoria offre la possibilità di adattare il sistema alle esigenze mutevoli nel tempo, un vantaggio non da poco per coloro che necessitano di risorse sempre più potenti.

Dal punto di vista della connettività, il Blackview MP200 offre una serie di porte che permettono di collegare vari dispositivi periferici. Sono presenti una porta HDMI e una VGA, per collegare il Mini PC a schermi esterni, una porta Ethernet RJ45 per un collegamento internet cablato, e quattro porte USB per il collegamento di mouse, tastiere e altri dispositivi. Non mancano Wi-Fi e Bluetooth.

Il Blackview MP200 si acquista a soli 375 euro cliccando su questo link diretto e applicando i due coupon già disponibili sulla pagina prodotto.