Iliad allarga la copertura Fibra a 10 milioni di case

A un anno dal lancio dell’offerta iliad FTTH (fiber-to-the-home) 100% in fibra ottica, iliad prosegue nel suo piano di espansione della copertura. Grazie all’operatività dell’accordo firmato con Fastweb per l’accesso alla sua rete wholesale FTTH, la copertura della fibra iliad si avvicina ai 10 milioni di unità abitative in Italia.

iliad garantirà ai nuovi utenti sulla rete wholesale Fastweb prestazioni di velocità con download fino a 2,5Gbit/s, e fino a 500 Mbit/s in upload grazie alla tecnologia di rete FTTH GPON.

Ricordiamo che le prestazioni possono variare in base a copertura, grado di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server a cui si è collegati ed utilizzo della connessione Wi-Fi.

iliad Fibra 100%, copertura e prezzi

Come tutte le offerte e i piani dell’operatore, anche la connessione fibra iliad è proposta nella massima trasparenza per gli utenti con zero costi nascosti, zero brutte sorprese e prezzo garantito per sempre. Costa €19,99 al mese per gli utenti mobili con una offerta a €9,99 e pagamento automatico (tramite carte debito – credito e IBAN), oppure a €24,99 al mese. Il costo di installazione è di €39,99 una tantum.

iliadbox Wi-Fi 6, il router imade in iliad, progettato e testato per durare almeno 10 anni, con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in comodato d’uso gratuito. Il piano include chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo. Per verificare la copertura e ulteriori informazioni si parte da qui.

