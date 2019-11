Solo oggi: tre metri di striscia LED Philips Hue a 49,99 Euro

Prezzo mai visto per la striscia LED di Philips Hue in confezione base da 2 metri più prolunga da 1 metro. Compatibile anche con Homekit, Amazon Alexa e Assistente Google: solo solo 49,99 euro, metà del prezzo solito.

Philips Hue LightStrip Plus «è la sorgente luminosa più flessibile mai vista prima», dice Philips, utile per decorare ed illuminare un ambiente adattandola ad un mobile, barre, modanature, pensili, armadi da cucina. Può anche essere usata per illuminare dettagli d’arredamento oppure elementi architettonici. È dotata di un alimentatore rimovibile e di una parte adesiva ed è anche possibile tagliarla lungo le linee tracciate. Ha una elevata luminosità (1600 lumen) e permette di eseguire 16 milioni di colori utilizzando l’app Hue per cambiare all’istante l’aspetto e l’atmosfera della stanza configurando scene specifiche.

Sottolineando che compatibiltà con i comandi vocali di Homekit / Siri, Alexa Google è garantita dall’uso dell’Hub Hue di Philips (anche questo in sconto) venduto a parte e lasciando di dettagli al sito di Philips, qui ci preme sottolineare l’eccezionale sconto: 49,99 euro è la metà del prezzo solito di Amazon per questa confezione ed è meno del costo di vendita di una singola striscia da due metri che sul mercato costa tra le 70 e le 80 euro.

