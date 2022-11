Sondaggio iPhone 15: gli utenti vogliono nuovo design e modello mini

Un nuovo sondaggio svela i desideri degli utenti per iPhone 15. A sorpresa c’è il desiderio di un ritorno ad iPhone mini come fattore di forma, anche se al primo posto della lista c’è un nuovo design.

SellCell ha intervistato oltre 2.500 possessori di iPhone negli Stati Uniti e questi sono i risultati. Anzitutto, il dispositivo Apple più popolare da acquistare durante il periodo delle vacanze di quest’anno è l’iPhone, con il 37,4% degli intervistati che pianificano di acquistarne uno per Natale. Gli AirPods sono al secondo posto con il 18,7% degli intervistati, seguiti dall’Apple Watch con il 16,3%. HomePod mini è il dispositivo Apple meno popolare da acquistare per Natale, con solo il 2,9% degli intervistati che prevede di prenderne uno. Vale anche la pena notare che il 40,6 per cento degli intervistati ha dichiarato di non avere intenzione di prendere un dispositivo Apple per le vacanze.

Alla domanda se avevano intenzione di passare a un modello di iPhone 14, il 13,6% degli intervistati ha dichiarato di averlo già fatto, ma un ulteriore 29,7 per cento ha ancora in programma di farlo nell’immediato futuro. Del 56,7 per cento che non ha intenzione di aggiornare, il 45,3 per cento ha dichiarato di mantenere il proprio dispositivo attuale e il 5,1 per cento ha dichiarato di attendere il lancio della linea di iPhone 15 l’anno prossimo. Il 2,4% degli intervistati sta apparentemente aspettando il lancio dell’iPhone SE di quarta generazione.

Alla domanda specifica se piaceva l’iPhone 14 Plus, il 20,4% degli intervistati ha detto di averne già uno o di aver pianificato di acquistarne uno nell’imminente futuro. Il 22,5 per cento ha dichiarato che è troppo costoso, il 12,1 per cento che è troppo grande, mentre il 7,8 per cento ha detto che aveva uno scarso mix di funzionalità rispetto all’iPhone 14 Pro. Ancora, il 6,6 per cento ha riferito che il prezzo è troppo vicino a quello dell’iPhone 14 Pro e il 6,6 per cento ha dichiarato che avrebbe preferito un dispositivo più piccolo, con un fattore di forma simile ad iPhone mini.

Guardando ai modelli di iPhone 15, un cambiamento estetico era in cima alle preferenze. Il 35,2% degli intervistati ha dichiarato di essere più desideroso di vedere una revisione del design per il dispositivo, mentre il 30,3% vorrebbe vedere nuove opzioni di colore.

Il 28,8 per cento vuole vedere il ritorno di accessori come EarPods e dell’alimentatore in confezione, mentre il 23,9 vorrebbe iPhone 15 con una fotocamera zoom periscopio. Ancora, il 23,6 per cento vorrebbe vedere il ritorno del Touch ID, il 20,3 per cento ha espresso il desiderio che l’iPhone passi a USB-C, mentre l’11,7% vorrebbe che Dynamic Island si espandesse all’intera gamma di iPhone 15, quindi anche ai modelli standard. Ancora, per iPhone 15 l’8,5% vorrebbe vedere il fattore di forma “mini” fare il suo ritorno.

Se siete indecisi su quale iPhone scegliere vi invitiamo a leggere questa nostra guida, dove vi sveliamo qual è il miglior iPhone di fine 2022.