Sonnet ha presentato due eGPU/dock portatili con supporto schermi Thunderbolt/USB-C

Sonnet Technologies ha annunciato l’eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5500 XT e l’eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5700, nuovi membri della famiglia di eGPU all-in-one esterne Thunderbolt 3. Questi accessori prendono il posto delle soluzioni eGFX Breakaway Puck Radeon RX 560 e della eGPU Radeon RX 570; il form factor rimane uguale ma secondo il produttore offrono fino al 300% di migliorie in termini di performance rispetto ai modelli ora non più disponibili. I nuovi modelli, inoltre, includono due porte USB per la connessione di periferiche e una seconda porta Thunderbolt con completo supporto di display Thunderbolt/USB-C, incluso il Pro Display XDR con risoluzione 6K di Apple.

Le eGPU consentono di migliorare le performance grafiche permettono di sfruttare un processore grafico più potente usando una connessione Thunderbolt 3 e bypassando la GPU di serie sul computer, offrendo performance che altrimenti non sarebbe possibile ottenere. L’eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5500 XT e i sistemi Radeon RX 5700 sono pensati per i professionisti che hanno bisogno di eseguire applicazioni che usano in modo intensivo il processore grafico su MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini e iMac con CPU Intel e porte Thunderbolt 3.

I modelli eGPU Breakaway Puck (qui i dettagli incluse le performance che è possibile aspettarsi con varie applicazioni) supportano fino a tre monitor con risoluzione 4K a 60 Hz (quattro usando l’adattatore dual-display di Sonnet) oppure un display 6K più due display 4K contemporaneamente. Mediante una seconda porta Thunderbolt 3, i Pucks permettono di gestire grafica e dati con completo supporto dei display Thunderbolt/USB-C, inclusi gli LG UltraFine 4K e 5K venduti da Apple. Tutte e due i modelli includono due porte USB Type A per la connessione di periferiche con questo attacco come ad esempio mouse, tastiere e dongle per sfruttare software che richiedono l’attivazione con una chiavetta USB. L’eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5500 XT (part number GPU-RX55-TB3-S) e l’eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5700 (part number GPU-RX57-TB3-S) sono in vendita sul sito Sonnet con prezzi di listino rispettivamente di 599,99$ e 899,99$.