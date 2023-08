Con Oceanic plus Dive iPhone diventa computer e videocamera subacquei

Dopo il successo della sua app per immersioni dedicata ad Apple Watch Ultra, Huish Outdoors lancia Oceanic+ Dive Housing per trasformare iPhone in un computer per immersioni e videocamera subacquea. Questo accessorio avvolge completamente lo smartphone Apple e aggiunge sensori extra che consentono a iPhone di fungere da computer per immersioni e sistema fotocamera subacquea.

“Oceanic+ ha già trasformato il modo in cui facciamo immersioni”, ha dichiarato Mike Huish, CEO di Huish Outdoors, che continua:

Con il nuovo Oceanic+ Dive Housing, cambierà ora il modo in cui condivideremo le nostre avventure

Permette di arrivare a una profondità massima di 60 metri e integra una pompa automatica per il vuoto che rimuove l’aria prima dell’immersione. La sua forma consente di essere compatibili con molti modelli di iPhone, incluso iPhone SE di seconda generazione.

Sul case ci sono una serie di punti di montaggio universali, che consentono di utilizzarlo con vari accessori fotografici subacquei. Inoltre, il case stesso è alimentato permettendo di coprire una settimana intera di immersioni con una carica di appena 45 minuti tramite USB-C.

Il Bluetooth consente al case di comunicare con iPhone, consentendo ai cinque pulsanti fisici sul case di funzionare e ai sensori di profondità e temperatura di inviare dati al telefono.

L’app abbinata fa tutto

L’app Oceanic+ sarà di supporto al case per mostrare l’interfaccia di immersione durante l’immersione stessa. Qui troviamo tutte le funzioni dell’app Oceanic per Apple Watch Ultra, quindi tutte le funzioni di un completo e avanzato computer per immersioni con bussola, localizzazione GPS in ingresso e uscita, profondità attuale e massima, tempo di immersione, programmazione discese, tempistiche per immersioni senza stop di decompressione, immersioni con Nitrox e miscele per esperti, altitudine, stop di sicurezza in risalita con timer e avvisi e molto altro ancora.

Da qui è anche possibile scattare foto e video, vedere la temperatura e la profondità durante l’immersione e ricevere avvisi per eventi rilevanti come il tempo di risalita e il timer per la sosta di sicurezza. L’immersione viene salvata nel registro di bordo dove sarà possibile includere le foto e i video scattate durante l’immersione. Le foto possono essere condivise con sovrapposizione delle informazioni di immersione, così da dare maggiori informazioni a prima vista.

Sia le foto che i video vengono automaticamente corretti nel colore per compensare la tonalità blu per via dell’acqua, oltre a essere disponibili opzioni di scatto sia in formato RAW, che compresso.

Oceanic+ Dive Housing per iPhone, prezzo e disponibilità

La speciale custodia è disponibile al prezzo di 489,95 dollari, circa 450€: attualmente è in pre-ordine sul sito del costruttore, le spedizioni inizieranno a fine settembre.