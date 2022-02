Gucci vende una custodia per AirPods Max da 730€

Se la custodia delle AirPods Max non è di vostro gradimento, Gucci vende la custodia Ophidia per AirPods Max, indicata come qualcosa che “combina in chiave eclettica elementi vintage, ispirati agli archivi della Maison a dettagli contemporanei”.

All’interno dell’accessorio è presente la scritta “Hodiernum”, una parola latina che significa “appartenente ai giorni nostri”.

La tracolla è regolabile (60cm); la fodera in neoprene e viscosa, il tessuto è GG Supreme beige ed ebano, e l’accessorio vanta dettagli in pelle marrone, finiture color oro, chiusura con bottone automatico. Le dimensioni sono: 21x14x3,5cm. Il prezzo è in linea con prodotto della maison: 730 euro e l’accessorio è acquistabile solo online. Non è chiaro (ma sembra improbabile) se la custodia offra anche la possibilità di mantenre la carica (riponendo le cuffie nella Smart Case della Mela, le AirPods Max entrano in modalità a bassissimo consumo per conservare la carica).

Oltre alla custodia di Gucci, anche WaterField Designs, azienda di San Francisco specializzata in borse e custodie per gadget digitali, ha tempo addietro presentato AirPods Max Shield Case, un astuccio “rugged” in pelle, venduto a 99$.

Le cuffie AirPods Max possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro.