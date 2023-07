Sony Research Award Program, parte il programma per finanziare tecnologie emergenti e innovative

Il Sony Research Award Program si prepara a ricevere le candidature per progetti incentrati sullo sviluppo di tecnologie innovative ed emergenti. Sony Group Corporation ha annunciato l’avvio della call per i progetti di ricerca del Sony Research Award Program a partire dal 15 luglio 2023. Questo programma, giunto alla sua ottava edizione, rappresenta un’opportunità di open innovation offerta da Sony Group per finanziare la ricerca su tecnologie emergenti e innovative in collaborazione con i ricercatori del Gruppo stesso.

Il Sony Research Award Program, ricordiamo, è un programma rivolto a università, istituti di ricerca, organizzazioni non profit e istituti nazionali con sede negli Stati Uniti, in Canada, in 17 paesi europei e in India. Attraverso due tipi di premi, il Faculty Innovation Award e il Focused Research Award, il programma mira a creare nuove opportunità di collaborazione tra l’ambiente accademico e l’industria per promuovere ricerche all’avanguardia che possano portare all’introduzione di tecnologie rivoluzionarie.

Il Faculty Innovation Award offre finanziamenti fino a 100.000 dollari per un anno ai principali ricercatori che lavorano su progetti di ricerca rilevanti per gli interessi attuali di Sony nelle tre macrocategorie: IT, Dispositivi e Materiali e settore Biomedical & Life Science.

Il Focused Research Award, invece, sostiene la ricerca in 12 ambiti specifici, offrendo un contributo finanziario fino a 150.000 dollari per un anno. Questo premio è maggiormente incentrato sulle aree di immediato interesse di Sony.

I beneficiari dei premi nel passato hanno elogiato il programma per le opportunità di collaborazione e l’accesso alle risorse all’avanguardia che ha offerto loro. Hanno sottolineato la sinergia tra l’esperienza accademica e l’esperienza di Sony nel mondo dell’industria, che ha stimolato la ricerca innovativa e ha portato a importanti applicazioni nella vita reale.

La collaborazione tra i ricercatori esterni e Sony Group è fondamentale per sviluppare tecnologie che consentano ai creator di esprimere appieno il loro potenziale creativo e di entrare in connessione con un’ampia base di utenti. Il Sony Research Award Program offre dunque importanti opportunità di collaborazione per il progresso delle tecnologie e delle innovazioni rivoluzionarie, contribuendo così a un futuro migliore.

Il CTO di Sony Group Corporation, Hiroaki Kitano, ha dichiarato che la collaborazione con enti di ricerca esterni e il mondo accademico è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di Sony nel riempire il mondo di emozioni attraverso la creatività e la tecnologia.

In conclusione, il Sony Research Award Program rappresenta un’importante opportunità per i ricercatori di tutto il mondo di collaborare con Sony Group nel campo dello sviluppo di tecnologie innovative ed emergenti. Attraverso i premi offerti, il programma mira a promuovere ricerche all’avanguardia che possano portare a importanti applicazioni nella vita reale.

