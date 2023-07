Telepass si espande e arriva in Croazia

Telepass, il servizio italiano di telepedaggio per i veicoli leggeri, continua a espandersi in Europa. Dopo essere stato introdotto in Francia, Spagna e Portogallo, dal 14 luglio 2023 è disponibile anche in Croazia. L’estensione del servizio avverrà automaticamente e sarà sufficiente utilizzare il dispositivo Telepass Europeo nelle corsie riservate al telepedaggio della rete autostradale croata.

Grazie alla certificazione EETS, Telepass può offrire il servizio di pagamento del pedaggio anche in Croazia per i mezzi leggeri. Il servizio sarà disponibile presso la rete autostradale gestita da Hrvatske Autoceste d.o.o., che copre circa l’85% delle autostrade croate, per un totale di 1.150 km. Per poter beneficiare del servizio Telepass, i clienti non dovranno fare altro che transitare sulle corsie contrassegnate con il logo “ENC” o “FAST ENC” bianco su sfondo verde.

Francesco Maria Cenci, Responsabile dell’Unità di Business Pedaggi e Retail di Telepass, ha sottolineato l’importanza che i clienti possano viaggiare e pagare il pedaggio con un unico dispositivo in cinque Paesi europei.

Entro la fine dell’anno, il servizio Telepass sarà esteso anche ai mezzi pesanti in Croazia, portando il totale dei Paesi coperti a 15. La Croazia si unirà alla lista dei Paesi in cui è possibile attraversare le autostrade utilizzando l’apertura automatica dei caselli tramite l’apparato Telepass SAT, insieme a Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria, Svizzera e Bulgaria.

Grazie all’espansione del servizio Telepass in Croazia, i viaggiatori avranno la possibilità di usufruire di un sistema di telepedaggio integrato, semplificando i pagamenti e riducendo i tempi di attesa alle casse. Questo rappresenta, spiega il fornitore, un ulteriore passo avanti nella creazione di una rete europea di telepedaggio interoperabile, che rende gli spostamenti più agevoli e fluidi per i viaggiatori in tutta l’Europa.